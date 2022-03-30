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F1賽車推手「剩2周可活」崩潰輕生　曾爆熱衷SM激戰5女全被拍

▲▼英國大亨莫斯利（Max Mosley）曾任國際汽車聯盟（FIA）、也就是F1賽車管理機構主席。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯利（Max Mosley）曾任國際汽車聯盟（FIA）、也就是F1賽車管理機構主席長達16年。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國大亨莫斯利（Max Mosley）曾任國際汽車聯盟（FIA）、也就是F1賽車管理機構主席長達16年，任內見證賽事在全球蓬勃發展，也積極促進賽車安全。但去年5月，他卻因得知自己「只剩下2-3周可活」而輕生。此案於29日舉行聽證會之際，他曾捲入的性愛風波也再度受到外媒報導。

《每日郵報》報導，莫斯利罹患淋巴癌末期，腫瘤壓迫膀胱及腸道，造成長期劇烈疼痛，儘管他已接受好一陣子的化療，也窮盡所有治療方式，卻仍被告知可能只剩下2-3周壽命。2021年5月24日上午，其管家及助理亞歷山大（Henry Alexander）在他臥室門上發現一張紙條，上面寫著「不要進去，報警」，這才驚覺發生憾事。

▲▼英國大亨莫斯利（Max Mosley）曾任國際汽車聯盟（FIA）、也就是F1賽車管理機構主席。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯利畢業於牛津大學，除了律師專業以外，也是業餘賽車手。（圖／達志影像／美聯社）

警方證實，莫斯利死於自己造成的槍傷，住宅沒有強行闖入痕跡，他的床頭櫃還有一份遺書，儘管因沾染大量血跡，難以辨識大部分字跡，但能夠勉強看出，其中一句話是「我別無選擇。」

據悉，莫斯利去世前一天，曾向管家及助理表示自己「受夠了」，並且透露出輕生念頭，他當晚還與分居妻子簡恩（Jean）共進晚餐，未料卻是最後一面。警探本諾斯（Ben Benlounes）29日出庭時轉述簡恩的說法，「他非常痛苦，也吃得很少」，由於身體太虛弱，生活品質非常低落。

莫斯利畢業於牛津大學，成為一名優秀律師後，成為一名業餘賽車手。他於1993至2009年期間擔任FIA主席，與前F1首席執行長埃克萊斯頓（Bernie Ecclestone）一起把這場賽事打造為全球超級品牌，拓展至亞洲及中東，並在巴西知名賽車手冼拿（Ayrton Senna）1994年意外身亡後，致力讓賽車變得更安全。

▲▼英國大亨莫斯利（Max Mosley）曾任國際汽車聯盟（FIA）、也就是F1賽車管理機構主席。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯利曾捲入性風波。（圖／達志影像／美聯社）

不過，莫斯利也曾捲入性愛風波，梅鐸集團八卦小報《世界新聞報》（The News of the World）公布他2008年與5名妓女舉行性虐狂歡的照片及影片，內容私密露骨又涉及敏感種族議題，因此引發軒然大波。他為此告上《世界新聞報》，最後勝訴，此後持續呼籲嚴格管控媒體。

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