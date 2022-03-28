85歲嬤拒跪地訟經！慘遭台中安養院「沒收餐廳磁扣」　院方這樣說

圖文／鏡週刊

台中市大里「菩提仁愛之家」傳出虐老醜聞，標榜是佛教團體創立的慈善機構，竟然逼迫院內老人參加有向喪家收費的誦經團；一位85歲的「春美阿嬤」無法久跪，拒絕每次都參加，該院幹部怕有樣學樣，竟然懲罰阿嬤，沒收她進入餐廳的感應扣，阿嬤不服，院方則威脅要連坐處罰與她熟稔的老人，老人家只得每天驚險穿越車陣，繞遠路進餐廳。

高齡85歲的春美阿嬤（化名）前陣子被逐出台中大里「菩提仁愛之家」，理由是她不願參加誦經團。春美阿嬤表示，菩提仁愛之家是佛教團體興辦的慈善機構，不但要求全院老人吃素，還逼老人參加誦經團，為往生者助念，院方則向喪家收錢，但她因為沒辦法久跪，拒絕參加，結果竟被懲罰，從院內進入餐廳的感應磁扣遭到沒收。

春美阿嬤不服，向院方抗議，沒想到院方人員竟威脅，如果不聽話，就要連坐處罰，跟她熟稔的老人也一起沒收。沒了磁扣，她每餐都必須膽顫心驚地穿越車陣，沿著大馬路走5、600公尺，從正門進入餐廳，險象環生。

院方出重手「整肅」春美阿嬤，另一個說不出口的理由，是她與菩提仁愛之家創辦人林進蘭的外孫、外孫女走得太近，常洩漏院內老人受虐的情形，院方忍無可忍，最後乾脆將她趕走。

林進蘭的外孫呂威鎮告訴本刊，菩提仁愛之家數公頃的院區裡有個小木屋「林進蘭居士紀念館」，是他們的家族私產，他跟妹妹住在裡面，不少被他外婆照顧過的老人，會向他們兄妹訴苦，所以他們也被現任管理階層視為眼中釘。

呂威鎮指出，菩提仁愛之家現任董事長吳聰敏曾出價8千萬元收購小木屋，他們不賣，結果吳竟放話說：「小心喔！可不要哪天發生電線走火。」呂家兄妹不捨外婆一手創辦的慈善事業被搞得烏煙瘴氣，決定錄下該院多位老人受虐的自白影片，向本刊踢爆這個恐怖安養院。

對此，院方回應，「菩提」從未逼迫老人參加誦經團，且該阿嬤並非院民，她只是向該院租賃套房，院方沒有義務讓阿嬤共餐，加上她違反防疫規定，才會被沒收感應扣；此外，該院主任彭崇志強調，阿嬤雖然85歲，但還能騎機車，無安全顧慮。



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