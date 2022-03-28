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告別冬季迎春天　北捷吃喝玩樂大蒐羅

▲台北捷運無論是在車廂還是站內，提供最新的生活資訊，包括美食、時尚、科技等，新品、優惠都幫您蒐羅好。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

隨春天到來，想好為生活規劃些什麼了嗎？搭乘捷運的時候，或許能為你帶來一些靈感，大大看板不禁令人抬頭一看，原來是近來討論度超高的科幻電影《超時空亞當計畫》，Netflix獨家上線，出乎意料的緊湊劇情，被影迷公認為「燒腦神片」。

電影《超時空亞當計畫》講述穿越時空的戰鬥機飛行員，如何與12歲的自己聯手，展開拯救未來的任務，在家追劇畫面及音響很重要，飛利浦推出全新OLED 936大型顯示器，讓您擁有更接近在電影院看電影的高質感享受。

▲告別冬季迎春天，北捷吃喝玩樂大蒐羅。（圖／記者邱筱茜攝）

▲Netflix電影《超時空亞當計劃》，燒腦劇情吸引劇迷關注。（圖／記者鄭遠龍攝）

全新面貌矚目登場的還有Samsung Galaxy S22 旗艦系列，S Pen真實寫下靈感瞬間，拍攝功力更昇華，讓你體驗擁有Note系列強大功能。

被譽為豪華休旅霸主LEXUS NX出現在台北捷運，車款結合前衛大膽的設計、動態效能以及智慧型科技，全面升級新一代LSS+ 3.0，智動駕駛輔助系統，提供更舒適的駕馭體驗，環保也是當前受關注議題。

民眾表示，「平常生活中都會使用環保杯來減塑，小孩的學校也都要求小孩們使用環保餐具，那我們自己在家裡也會響應，例如關燈一小時這樣子的減碳活動。」因應數位浪潮，永豐銀行整合平台，將實體、虛擬通路無縫接軌，同時實踐企業社會責任，生活日常落實ESG。

無論是下班小酌，還是三五好友聚會，冰冰涼涼的海尼根，滿足第一口的暢快，釀造啤酒後剩下的麥粒當成牛隻的飼料，每個細節都是為了循環經濟設計呼應品牌永續精神，來點下酒菜更是絕配。

▲▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲柏克金燒肉屋餐廳享受下班後的小微醺。（圖／記者鄭遠龍攝）

金車旗下柏克金餐酒集團，包括啤酒餐廳、燒肉屋、串燒、酒吧，多種搭配滿足消費者的多變味蕾，柏克金餐酒公關張育慈表示，「店裡面都有很專業的試酒師，會根據消費者不同的選擇，去推薦你不同的啤酒搭配，就其實柏克金啤酒是一個非常百搭，各種餐飲的酒款，除了原本就很受歡迎的吧台限定美食，我們也會再加入更多的早午餐和餐酒的菜餚，就其實不管什麼時候想吃什麼，柏克金都是餐廳的首選」

品嚐完美味餐點，來點輕食解膩，十全果醋酸甜口感，深受大小朋友喜愛，還有iOiO食在愛我，超口感蒟蒻，小包裝設計方便攜帶，上班旅行搭車都能輕鬆食用。

▲告別冬季迎春天，北捷吃喝玩樂大蒐羅。（圖／記者邱筱茜攝）

▲iOiO食在愛我蒟蒻滿足嘴饞的慾望。（圖／記者鄭遠龍攝）

走進花悅夢想花園，GUCCI花悅女性淡香水，清新脫俗的香調交織出迷人氣息，溫柔地鼓勵女性綻放最真實的自己。

Pikmin Bloom結合AR實境體驗，將居家周遭的道路化成遊戲地圖，出門散步就能累積步數，除了在家追劇放輕鬆，走出戶外享受生活也能很Easy。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

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