本土不明傳播鏈有9條！陳時中點名「這3條」需特別注意

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情再起，今日本土病例83例創新高，其中也包含多條不明感染鏈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前不明傳播鏈總共有9條，當然比較新的是基隆市和新竹縣群聚以及台東家庭群聚4人，這三條線是需要特別注意的，其他的都是舊的。

桃園大潭電廠主要是移工群聚，主要發生在新竹的移工宿舍。陳時中表示，一開始是公司裡有人有感冒症狀，內部針對50名員工快篩，結果有44人陽性，因此半夜緊急安排宿舍區PCR採檢，共計採檢68人，其中50人陽性，包含47名泰國籍和3名本國籍。另外，擴大匡列採檢增加2位確診，是非住宿員工和同住女友，所以目前是52名確診。

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另外，基隆市警察小吃店相關群聚累計27人，其中有8位是警察、8名小吃店工作人員、7名顧客和4名顧客家人。陳時中也宣布，全基隆市警察都要普篩，而市長林右昌要繼續居家隔離10天。

而高雄化工廠和樹林科技廠今日也有新增個案，高雄化工廠2人居隔陰轉陽，是員工和員工兒子；樹林科技廠2例是外籍移工擔任越傭的女友以及1名女友的接觸者。另外，三重業務員案22701的先生、1名登山團團員和先生2名公司同事都染疫。台東家庭群聚則是4名家族成員，包含同住者和非同住者，目前感染源釐清中。

目前國內待釐清傳播鏈總計有9條，包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚。」