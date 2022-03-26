俄烏戰發生劇變？普丁增傭兵千人部隊赴烏東　恐轉移焦點聲東擊西

▲一輛裝甲車在烏克蘭東部由親俄武裝份子控制的頓涅茨克地區行駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯最神秘的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）過去曾有在敘利亞、利比亞的作戰經驗，在俄羅斯向烏克蘭發動特殊軍事行動後，這群傭兵主要任務便是在烏克蘭東部地區頓巴斯對抗烏克蘭軍隊。一名美國官員透露，瓦格納集團派往烏克蘭的傭兵人數，從1個多月前的300人暴增至1000人以上，足足多出3倍。

根據美媒《紐約時報》，俄羅斯軍方曾於25日透露，未來可能會將作戰焦點擺在烏東頓巴斯地區；莫斯科當局也表示，烏克蘭戰爭的首要任務是在烏東作戰。其中，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團將在戰爭中的某階段扮演越來越積極的角色，而俄羅斯總統普丁派往烏東作戰的傭兵也從300多人增加至1000人以上。

據悉，瓦格納集團在敘利亞、利比亞累積許多作戰經驗，同時還擔任中非共和國、蘇丹、馬利（西非內陸國家）等多國政府的軍事安全顧問。

美國某匿名官員於25日透露，瓦格納集團雇傭兵將會專注於擊敗頓巴斯地區的烏克蘭軍隊。而美國與其他西方國家的官員認為，派遣值得信賴的俄羅斯傭兵前往協助俄軍入侵行動，其實正突顯出克里姆林宮過去持續1個月的軍事行動已經缺乏動力，目前正試圖重組與調整軍力。迄今為止，俄軍的軍事行動未能實現普丁的最初目標。

俄軍未來作戰焦點可能終將回歸、集中在烏東頓巴斯地區。然而有軍事專家在分析中指出，俄軍此舉雖然是具有意義的轉變，不過至於是否是進行另一場進攻行動前，為了分散敵方注意的舉動，這恐怕還有待觀察。

該名美國官員透露，預估瓦格納集團的高級領導人將會親自前往頓涅茨克、爐甘斯克等烏東分離主義地區，代表莫斯科當局協調軍事行動，這突顯出瓦格納團隊自己在俄烏戰爭中所扮演角色的重視程度。

該名官員還表示，瓦格納集團不僅將其佈署在利比亞、敘利亞重新調派至烏克蘭，還會將在利比亞境內使用的火砲、防空系統與雷達重新佈署至烏克蘭，俄軍從中透過提供軍用運輸機的方式，協助人員與軍事設備安置。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》