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還剩5天！打新冠疫苗可領200元獎勵活動3／31截止

▲▼為提升國內疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心於台北車站大廳西側迴廊設置疫苗接種站，只要是在台人士都可以施打，提供莫德納疫苗，接種即可獲得全聯100元禮券，吸引大批民眾前來排隊接種,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,追加劑,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

力拚衝高疫苗覆蓋率，中央流行疫情指揮中心祭出18歲以上民眾接種1、2劑新冠疫苗可以獲得200元以下禮券等衛教品措施，指揮中心發言人莊人祥今天提醒，相關活動僅至本月底（3/31），不會再延長，請民眾把握剩下5天機會；至於65歲以上長者接種1、2、3劑疫苗皆可獲得500元以下衛教品措施，按原定時程至4月10日止。

根據指揮中心最新統計，昨（25）日新冠疫苗接種4萬8,456人次，整體疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.36%、第2劑78.18%、追加劑接種率 49.10%。

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中央流行疫情指揮中心今( 26)日表示，地方政府提供200元(含)以下衛教品，鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗之措施，將至今(2022)年3月31日止，呼籲民眾把握機會，踴躍儘速前往接種，以獲得保護力。

▲▼200元衛教品延長到3月底。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，近期Omicron新型變異株威脅持續，且國內尚有本土疫情發生，疫苗接種是避免COVID-19感染及降低因感染造成之重症、住院或死亡風險最有效的方法，籲請尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗民眾，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，保護自身及親友健康。

另外針對65歲以上長者(含55歲至64歲原住民)尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑者，目前加碼提供500元(含)以下衛教品至4月10日，請長者儘速踴躍前往接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。

指揮中心指出，民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」(https://reurl.cc/7eW0AQ)，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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