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中英領導人通話談烏克蘭　習近平：應勸和促談

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平與英國首相強生，就烏克蘭局勢交換意見。（圖／路透）

中央社台北25日電

中國國家主席習近平今天下午與英國首相強生通電話。據中國官媒報導，兩人就「烏克蘭局勢」交換了意見，習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談。

新華社報導，習近平3月25日下午與強生（Boris Johnson）通電話。

習近平指出，今年是中英建立大使級外交關係50周年。半個世紀來，中英關係雖有坎坷，但總體不斷發展。兩國貿易額從3億美元增加到千億美元，雙向投資存量從近乎為零上升到500億美元。去年中英貿易再創新高，中國對英投資增長兩倍多。

他指出，英資企業積極參與中國改革開放。倫敦成為世界最大的人民幣離岸交易中心。兩國在全球發展、氣候變化等方面協調配合，為應對人類共同挑戰作出了積極貢獻。

習近平指出，中英國情不同，發展道路也不同。雙方應該著眼戰略和長遠，堅持相互尊重，本著開放包容心態，加強對話交流，擴大互利合作。

他說，「中方願以坦誠、開放、包容的態度與英方開展對話合作，希望英方以客觀公正態度看待中國和中英關係，同中方一道，推動兩國關係不斷發展」。

報導稱，強生表示，英中關係十分重要。英中貿易增長快速，在英國的中國留學生比其他任何歐洲國家都多，英方為此感到自豪。

他說，英中都是聯合國安理會常任理事國，在很多問題上擁有共同利益，可以合作的事情很多。英方願同中方開展坦誠對話，加強交流合作，拓展兩國經貿合作，深化氣候變化、生物多樣性等全球性問題和地區熱點問題上的溝通協調。

報導稱，兩國領導人還就「烏克蘭局勢」交換了意見。

習近平闡述了中方原則立場，強調國際社會應該真正勸和促談，為政治解決烏克蘭問題創造條件，推動烏克蘭早日回歸和平。中方願繼續為此發揮建設性作用。

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