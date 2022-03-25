八德區公所清明春祭「蒞臨祝壽」引議　網酸：陰間的生日快樂？

▲八德區公所春祭大典，函邀民眾「蒞臨祝壽」？（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

清明節前夕，政府相關單位及民眾紛紛進行春祭、祭祖及掃墓習俗，以示慎終追遠。有網友在臉書社團「記憶八德」Po出桃園市八德區公所發送的春祭大典函，上面以「蒞臨祝壽」，對於向先人「祝壽」用詞表示「覺得怪怪」，引發網友熱議，疑惑「人死了，如何祝壽？」並大酸「確定要廢除國文？」

▲八德大安公墓。▼「記憶八德」Po出函文「蒞臨祝壽」覺得怪怪的？（圖／記者楊淑媛翻攝）

八德區公所於今(25）日在大安公墓納骨堂前廣場舉辦春祭大典，現場活動包括國樂祈福演奏、誦經悼先人、懸掛追思卡等等，但是邀請函上斗大的粗體字卻印著敬請「蒞臨祝壽」。八德區公所不願受訪，以書面說明是印刷廠疏忽，把「蒞臨祝禱」誤印成「蒞臨祝壽」！

臉書社團「記憶八德」網友針對八德區公所將春祭的邀請函「祝禱」誤印成「祝壽」，紛紛留言：「或許還需要印一行，萬壽無疆…」、「祝壽是一種活動，一般指晚輩對長輩或親友之間的敬重之舉」、「祝壽？我還聖誕千秋哩」、「真的該廢國文了…」、「這樣的程度還想廢國文！？陰壽還陽壽」、「陽~神明祝壽、陰~上香祝禱」、「最近立委大人要廢除國考國文，難道是這個原因」、「在生命紀念館春祭大典上舉行祝壽活動？」、「還是要學國文吧」、「寫文的人在想，在人世間過世，在陰世間重生，所以以陰間角度看，算是祝陰間的生日快樂，哈哈~」、「追思才對吧！怎麼是祝壽？沒有知識要有常識，沒有常識也問一下吧！」…