　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他殺「2妻3子」共8人卻連逃5死刑　唯一倖存妻怨：政府沒效

第三任妻子顏麗琴聽聞陳瑞欽伏法，怒喊：早就該死了。（圖／報系資料照，下同）

▲第三任妻子顏麗琴聽聞陳瑞欽伏法，怒喊：早就該死了。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

「殺人魔王」陳瑞欽狠心殺害2任配偶與1名親生子、2名養子，以及陳姓女友，還疑似謀殺2名女性友人，身揹8條人命，一審遭判處5個死刑、1個無期徒刑。沒想到，案件到了更五審，法官卻認定陳瑞欽符合自首減刑條例，合併判刑20年，所幸搶劫、殺害陳姓女友部分仍維持死刑，險些讓他逃過一死。

據了解，陳瑞欽殺害陳女被捕後，向警方供出殺害2任妻子與3個兒子，因此台南高分院更五審時，法官認定他符合自首減刑條例，並適用1991年與2007年的減刑條例，竟合併判刑有期徒刑20年確定，讓他躲過5個死刑；然搶劫、姦殺陳女部分，陳瑞欽依舊被判死刑，上訴最高法院仍遭駁回，死刑定讞。

陳瑞欽死後器捐，卻沒醫院願意收。

▲陳瑞欽死後器捐，卻沒醫院願意收。

儘管狠心殺害多條人命，陳瑞欽臨刑前依然非常怕死，還認為自己不該被處決，頻頻向執行檢察官劉家芳抱怨「我很認真打官司，提出很多次再審皆被駁回，心有不甘。」檢察官見狀，只好耐心開導「把怨氣放下，法院已經查得很清楚」，還默念往生咒迴向給他，希望陳瑞欽償還罪惡後，能前往西方極樂世界。

由於陳瑞欽已將3名男丁後嗣謀殺殆盡，伏法後無人收屍，就連死前同意器官捐贈，都沒有醫院同意收，法務部只好將其屍首送往殯儀館冰存。陳瑞欽伏法後，第三任妻子顏麗琴表示「無人收屍是應該的，政府把他拿去填海都沒關係，這個人早就該死了，沒必要放到現在，政府沒效，拖十年、拖太久了！」

延伸閱讀
害羞在男友面前放屁　27歲女歌手「憋到胃痛住院」現況曝
對面鄰居竹竿插她家「綁死推不掉」　超自私理由曝光網怒爆
肚臍滲出臭味黏液1個月「冒出一團粉肉塊」　醫一看竟是胃癌

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
台中女遭性侵墜樓輕生！　他慘被前男友多人私刑滿臉血
快訊／領航猿宣布顏行書代理總教練　鄭志龍閃辭獲准
僅5國家投反對票！　聯合國壓倒性決議「援助烏克蘭」
快訊／基隆本土+2！　第一分局警確診
快訊／墜機第二部黑盒子找到了！　事故起因將還原
快訊／新北本土+10例！　緊急大清消
胡亦嘉追妻！被挖出「辦公室愛的迫降」　婚宴辦在下個月
幕後／特戰兵投書嗆小英　背後真正原因曝光
iPhone可用租的！　蘋果將推新服務
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

油漆工見制服就興奮　暗巷性侵少女...還淫問：要不要在一起

戀上3寶人妻「捧錢討歡心」　最慘小王被告討百萬結局曝

台南市麻豆堆高機翻覆　駕駛壓車底10分鐘...送醫搶救仍不治

性侵害傳播妹害輕生亡！男遭私刑滿臉血　他說法疑點太多被羈押

17人攀能高安東軍山協作失聯　家屬質疑遭登山隊丟包

造形獨特價格高　檢警聯合逮山老鼠查扣26株盜挖七里香

剪刀猛刺背3下不算殺人未遂　法官改依傷害罪輕判6月理由曝

台3線阿婆灣3年10死366傷　警加強取締...去「死亡公路」惡名

驚悚影片曝！女騎士遭酒駕男「高速追撞拖地亡」　車體嚴重變形

童仲彥詐助理費判囚3年10月確定　聲請今天到宜蘭監獄服刑

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

油漆工見制服就興奮　暗巷性侵少女...還淫問：要不要在一起

戀上3寶人妻「捧錢討歡心」　最慘小王被告討百萬結局曝

台南市麻豆堆高機翻覆　駕駛壓車底10分鐘...送醫搶救仍不治

性侵害傳播妹害輕生亡！男遭私刑滿臉血　他說法疑點太多被羈押

17人攀能高安東軍山協作失聯　家屬質疑遭登山隊丟包

造形獨特價格高　檢警聯合逮山老鼠查扣26株盜挖七里香

剪刀猛刺背3下不算殺人未遂　法官改依傷害罪輕判6月理由曝

台3線阿婆灣3年10死366傷　警加強取締...去「死亡公路」惡名

驚悚影片曝！女騎士遭酒駕男「高速追撞拖地亡」　車體嚴重變形

童仲彥詐助理費判囚3年10月確定　聲請今天到宜蘭監獄服刑

18歲公民權修憲　國民黨團決議「進場投同意票」

莫蘭特再休兩週瞄準季後賽　灰熊少一哥仍繳16勝2敗

周迅機場私服超真實！素顏狀態「大外套配休閒褲」網讚：做自己

超商咖啡變更好喝了！全新配方升級　限時「全品項第2杯7折」爽喝

12俄軍官拒絕作戰！「以為是軍演」卻被派到烏克蘭　抗命慘遭開除

又一家飯店回歸！台北趣淘漫旅「5／8起接一般客」屬虎折200元房價

具俊曄住進大S豪宅…汪小菲清晨首出聲！「低調2動作」網秒懂：各自安好

韓女入台飯店隔離嚴重過敏到「快掛」　台師大遭批搞國際歧視

正妹遊戲師陪玩年薪破300萬　客戶一口氣存20萬想跟她玩

凡妮莎宣布與Nike重新合作　繼續推出Kobe經典鞋款和球衣

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

表特女神「涉背信」50萬交保　街口美女董娘起底

他殺「2妻3子」共8人卻連逃5死刑　唯一倖存妻怨：政府沒效

台中女騎士遭撞噴「頭破血流亡」！

即／台中女騎士被撞命危　惡劣小客車肇逃

撞擊影片曝！女遭酒駕男「撞噴數公尺」亡

大學生情侶當車手　經手2千萬元想靠警察黑吃黑

1男林森北路大樓遭砍　緊急送醫搶救

特斯拉太威！貨車撞到它整台翻了

街口基金狠削9000萬　胡亦嘉1000萬、美女嫩妻50萬交保

即／台中某國中男生墜樓不治

即／台北萬豪酒店前槍響！賓利豪車遭轟擊

高雄女確診者最新足跡曝　曾到屏東生鮮超市

即／台南驚傳堆高機翻覆！　駕駛送醫命危

悲送亡父！戴寧「戴手銬、腳鐐」跪趴靈堂痛哭

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／樹林科技廠移工爆10例確診　新北下午記者會說明

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

鬼金棒遭1星負評！老闆一看狂讚：有才

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面