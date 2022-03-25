他殺「2妻3子」共8人卻連逃5死刑　唯一倖存妻怨：政府沒效

▲第三任妻子顏麗琴聽聞陳瑞欽伏法，怒喊：早就該死了。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

「殺人魔王」陳瑞欽狠心殺害2任配偶與1名親生子、2名養子，以及陳姓女友，還疑似謀殺2名女性友人，身揹8條人命，一審遭判處5個死刑、1個無期徒刑。沒想到，案件到了更五審，法官卻認定陳瑞欽符合自首減刑條例，合併判刑20年，所幸搶劫、殺害陳姓女友部分仍維持死刑，險些讓他逃過一死。

據了解，陳瑞欽殺害陳女被捕後，向警方供出殺害2任妻子與3個兒子，因此台南高分院更五審時，法官認定他符合自首減刑條例，並適用1991年與2007年的減刑條例，竟合併判刑有期徒刑20年確定，讓他躲過5個死刑；然搶劫、姦殺陳女部分，陳瑞欽依舊被判死刑，上訴最高法院仍遭駁回，死刑定讞。

▲陳瑞欽死後器捐，卻沒醫院願意收。

儘管狠心殺害多條人命，陳瑞欽臨刑前依然非常怕死，還認為自己不該被處決，頻頻向執行檢察官劉家芳抱怨「我很認真打官司，提出很多次再審皆被駁回，心有不甘。」檢察官見狀，只好耐心開導「把怨氣放下，法院已經查得很清楚」，還默念往生咒迴向給他，希望陳瑞欽償還罪惡後，能前往西方極樂世界。

由於陳瑞欽已將3名男丁後嗣謀殺殆盡，伏法後無人收屍，就連死前同意器官捐贈，都沒有醫院同意收，法務部只好將其屍首送往殯儀館冰存。陳瑞欽伏法後，第三任妻子顏麗琴表示「無人收屍是應該的，政府把他拿去填海都沒關係，這個人早就該死了，沒必要放到現在，政府沒效，拖十年、拖太久了！」

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