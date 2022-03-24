增124境外移入「創歷史新高」　88人落地採檢確診「9人送醫」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增124例境外移入個案，創下疫情爆發以來新高，以越南入境49例佔最多，韓國也有9人確診。因應境外移個案增加，指揮中心今凌晨起調整入境分流政策，將18~59歲落地採檢輕症患者直送集中檢疫所或防疫旅館隔離，今日88名確診個案中，有79人符合資格，僅有9人被送往醫院治療。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為59例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(49例)、印尼(9例)、韓國(6例)、香港(5例)、泰國(4例)、緬甸(3例)、馬來西亞、法國、菲律賓及美國(各2例)、德國、柬埔寨、英國、日本、澳大利亞、馬爾他及義大利(各1例)移入，另33例調查中。入境日介於今(2022)年2月20日至3月23日。

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▲▼3/23-3/24落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計6,812,424例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,789,715例排除)，其中22,327例確診，分別為6,738例境外移入，15,535例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲3/24新增病例。（圖／指揮中心提供）