殺人犯口耳相傳「3招免死SOP」曝光　小燈泡兇手也這樣用

▲「信教抄寫佛經，精神障礙，寫信懺悔」竟成為殺人犯的免死金牌，引發被害家屬不滿。圖中人物與本案無關。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

台灣反對廢除死刑的民調居高不下，不過掌管終審裁判的最高法院，去年全年沒有做出一件死刑定讞判決，檢方主導的法務部則是從前年起，拒絕執行任何一件死刑案件，不少法界人士質疑，審檢分立多年，但在死刑議題上，似乎見解日趨一致，隱然與高唱死刑不人道的團體共舞，攜手邁向廢除死刑之路，據了解，在監的殺人犯有樣學樣，似乎也有一套口耳相傳的SOP（標準作業程序），不管犯下多麼窮凶惡極的罪過，總能想方設法「滿足法官不想判死刑的心理」，讓尋求最後正義的被害家屬無奈又無助。

據指出，殺人犯為了想逃死，經常打出「信教抄寫佛經、精神障礙、寫信懺悔」這3道免死金牌，而事實證明愈來愈多的法官都會買單，使得上述3道金牌似乎成為殺人犯和拒絕判死法官間，彼此心照不宣的摩斯密碼，加上執政當局和所謂人權團體間的曖昧關係，竟能經常上演探戈式的免死show，就算被害家屬高喊「台灣司法已死，沒有公理正義可言」，也無力挽回廢死趨勢。

例如犯下八里雙屍命案的謝依涵，曾3度被判處死刑，經最高法院2度撤銷發回，因羈押時「信仰耶穌、讀聖經」，高院更二審認為謝女再犯可能性低且有教化可能，改判無期徒刑，上訴最高法院僅3個月，就判決免死確定。

另外，男子曾義城因懷疑被王姓男子詐賭，他上門尋仇把王男及其室友殺死，2017年2月高院更一審考量他在押期間抄寫佛經、捐款建廟，把功德迴向給死者，輕判他25年；還有一例是已婚富商黃建河殺死曾姓小三，也因犯後抄佛經懺悔，獲輕判15年8月。

精神障礙也是一道免死金牌，男子王景玉2016年持刀砍下3歲女童「小燈泡」頭顱，雖被鑑定犯案時辨識能力正常，檢察官求處死刑，法院也認為他犯案時辨識和控制能力無異於正常人，但仍判無期徒刑確定。換句話說，以犯案意識正常主張死刑，敵不過精障這道免死令。

▲男子王景玉持刀砍下3歲女童「小燈泡」頭顱，引發社會極大震撼，王男因精神障礙逃過死刑。

此外，寫信向法官或被害家屬懺悔更是絕招，「蛇蠍女」黃靖雯因不滿投資同居男友藍坤俞開工廠卻未拿到分紅等原因，2014年4月27日凌晨迷昏男友，持剁刀朝他頸部猛砍2刀，放光血致死，再將屍體斬首，肢解成7大塊，裝袋載到山區焚屍滅證。黃女收押10個月，寫了至少5封自白書給法官懺悔，一再強調「我真的錯了」，竟打動法官的心，認定已有悔意，歷審皆判處免死，最後無期徒刑定讞，顯然這招有用。

據了解，新莊殘殺恩人嬤的李姓男子似乎有高人指點，竟在看守所使出上述「信教抄寫佛經、精神障礙，寫信懺悔」3道免死金牌，他一方面寫信向家屬懺悔，信中還說會抄寫佛經迴向給阿嬤，另一方面則向承審本案的新北地院主張自己有精神障礙，未來是否真能藉此輕判，外界都在看。

▲「蛇蠍女」黃靖雯因財務糾紛狠殺藍姓男友，斬首肢解焚屍滅證。黃女至少寫5封信給法官懺悔，獲判免死。

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