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染疫外賓到飯店才採檢遭疑破口！指揮中心說沒問題「揭認定標準」

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

2022智慧城市論壇台北場的外賓未在機場採檢就入住飯店，最後1名貝里斯籍外賓確診；傳出該場活動由國發會主辦，一開始檢送第一版防疫計畫時被指揮中心退回，最終版本則是要求「在候機室進行PCR採檢」。指揮中心發言人莊人祥晚間受訪表示，外賓只要在入境當天完成採檢就會認定沒問題。

2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）台北場於3月22日至25日在南港展覽館2館舉辦，據了解，有與會外賓透過外交泡泡入境後，未在機邊採檢，便於21日入住台北市某知名酒店，經過聯合醫院帶隊採檢後發現1名貝里斯外賓確診，Ct值35，北市隨即匡列6名外賓、2名秘書居家隔離，同班機還有1名美國籍外賓，將再確認機艙位置，今8名外賓不參加開幕式，已匡列居家隔離。

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陳時中下午在記者會被問及貝里斯個案時表示，貝里斯外賓並非透過外交泡泡或旅遊泡泡入境，而是一個「專案泡泡」，篩檢方式以外賓方便為主，可能是在機場透過口水或PCR篩檢，也可以帶到旅館再篩檢，不強迫機邊採檢。

不過，根據北市衛生局最新說法，主辦單位國發會檢送給指揮中心的防疫計畫不只1種版本，第一版送審經指揮中心核定「是在飯店採檢」，至於最終版本顯示，關於機場採檢與動線規劃，「全力配合桃園國際機場單一入境動線，海外貴賓班機抵達後遵循該航班採檢流程到候機室統一進行PCR採檢作業。」

莊人祥晚間受訪表示，指揮中心認定外賓只要在入境當天完成採檢就沒問題，至於要在那邊採檢則由主辦單位決定，他也坦言，本次防疫計畫確實有2個版本

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