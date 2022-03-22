藍牙耳機超夯！他問「誰還用有線？」　內行曝3優勢：無法取代

▲藍牙耳機被普遍使用。（圖／ETtoday資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

近年來無線藍牙耳機普及，不論聽音樂、講電話和看影片都相當方便，更不會出現耳機打結的困擾，幾乎成了智慧型手機的必備配件。就有網友好奇，在這無線耳機當道的時代，是「誰還在用有線耳機？」貼文一出，網友們點破3大優勢，直呼「無法取代」。

原PO在《Dcard》發文表示，在現在這個到處都是無線耳機的時代，在路上還有人用有線耳機會忍不住多看幾眼，「前幾天搭捷運的時候，我戴著我的AirPods Pro，不知道為什麼那天這麼剛好，除了我之外的人，都戴著有線耳機」。

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原PO也說，和有線耳機相比，無線耳機實在便利多了，「而且就我所知，現在的技術已經可以做到跟有線耳機的音質差不多。」於是他忍不住問，「是不是有個特殊族群，都是專門在用有線的？」

▲原PO好奇，現在有哪些人還在使用有線耳機。（圖／記者周姈姈攝）

貼文一出，立刻引發熱議，最多人點出有線耳機的3大優勢有「不用充電」、「音質好」、「不易弄丟」，「當你一個禮拜搞丟三次無線耳機，你會覺得有線其實還不錯」、「無線還要充電，突然要用沒有電很麻煩，有線隨時隨地都可以用」、「真的沒必要疑惑，就是各有所好」、「講電話收音比較好」、「無線耳機要充電，還會一直跟妳喊沒電，聽音樂聽到一半那個氣氛正好，突然給我來一句可怕的no battery，再來是手機藍牙開著連耳機也很耗電，還有容易掉到哪裡都不知道」。

也有網友直言，無線耳機的音質根本沒辦法和有線相比，「好的有線耳機根本屌打無線，低頻下潛、解析、音場寬度、高頻延伸...會覺得差不多大概是沒有試到好的耳機」、「真的要比音質，有預算的有線絕對海放藍牙，（有玩耳機的就知道），口袋要夠深，跟那種等級比，airpods只能說音質很差」。