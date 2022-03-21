台88女師才遭鐵片砸斃…國3又傳貨車「煞車鼓斷裂」　3車慘爆胎

▲國道3南下新竹系統交流道附近，19日下午發生大貨車煞車鼓掉落路面，造成後方多車受損，所幸無人傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

屏東台88線17日清晨才傳出李姓女師遭天外飛來的4.9公斤重鐵片砸頭慘死命案，不料19日下午4時許國道3號南下新竹系統也傳出大貨車煞車鼓斷裂掉落意外，導致後方多車剎車不及，撞上後造成爆胎及車體損毀；警方隨即到場處理，共有3輛車受損，所幸無造成人員傷亡，目前警方正積極追查肇事車輛。

台88線離奇命案不幸殞命的李姓女師在高雄中山高中任教，17日清晨一如往常驅車沿著台88線開往學校準備上課，不料途中卻突然飛來一片4.9公斤重的巨大鐵片，擊穿擋風玻璃、砸重李女頭部，導致李當場慘死。警方深入追查後，發現這塊鐵片是曳引車「後軸前輔助鋼板座」，當時因脫落掉在路中，約10分鐘後遭另輛曳引車輾過，因此彈飛往對向車道、砸中李女奪命。

國道3號南下新竹系統19日下午4時許也傳出大貨車零件掉落引發事故，警方接獲民眾通報，表示國3南下99.7K處有不明物體掉落車道，造成後方3輛小客車剎車不及直接撞上，3車輪胎因此爆裂，甚至其中1車輪框還斷裂，幸3車人員都沒有受傷。警方初判，該掉落物疑似是大貨車斷裂的煞車鼓，目前正在積極追查肇事車輛，詳細責任歸屬，還待警方釐清。

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