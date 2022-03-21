「假白金」翻身！俄烏大戰造成鈀金價格飆漲　家中舊飾品可能有它

▲民眾不妨有空時，翻翻家裡的舊首飾，看看有沒有早年誤買的假白金戒指等飾品，搞不好就是比黃金、白金更有價值的鈀金。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

俄國是全球第二大鈀金生產國，全球對俄發動制裁後，擾亂鈀金國際市場，令鈀金這種工業貴金屬的價格一飛衝天，創連續走漲之勢，鈀金大量用於觸媒轉換器，之前就有鈀金供應短缺情況，烏俄戰爭更是讓這種情況雪上加霜，甚至業者改以「白金」來取代，使早年在台灣的冒牌「白金」如今身價完全不可同日而語。

據了解，早在俄烏局勢劍拔弩張之前，鈀金就一直處於短缺狀態，鈀金風險對汽車產業來說，代價變得過於昂貴，迫使汽車將用於觸媒轉化器中的鈀金改以更具成本的金屬取代，例如「白金」。

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根據美國地質調查局的數據，俄羅斯去年生產的鈀金估計7.4 萬公斤，相當於 240萬萬金衡盎司，占全球鈀礦總產量近40％。數據顯示，俄羅斯2020年為鈀金最大生產國，但南非在2021年的產量超越俄國。因鈀金在供應無法滿足需求的市場中，讓鈀金價格水漲船高，俄烏戰爭更讓其價格一飛衝天。



數據顯示，柴油觸媒轉化器中約有25％鈀金用量可改以白金取代，在某些應用上，該比率還可望提高至50％之多，但俄羅斯也是全球第二大白金生產國，所以經濟制裁俄羅斯的結果，無論是鈀金或白金，各國取得更加困難。

據了解，台灣早年常發生民眾購買「白金」戒指或手環，結果發現買的是「假白金」，但這種假白金，其實有很多的鈀金製品，這些在當年都不值錢，但風水輪流轉，如今鈀金的價值，都比黃金、白金還貴，而且後勢看漲。

維基百科指出，鈀是一種化學元素，其化學符號為Pd，是一種罕見而具有光澤的銀白色金屬。鈀的熔點最低，也是這些貴金屬中密度最低的一種。鈀金屬，與它的同族元素鉑金屬，在現有的供給量當中，有一半以上被用在觸媒轉換器當中。這些觸媒轉換器能將汽機車排放廢氣中的90％的有害氣體（例如：一氧化碳、二氧化氮、碳氫化合物），轉換為毒害性較低的物質（例如：二氧化碳、氮氣、水）。鈀也常被使用在電子工業、牙醫學、醫學、氫氣純化、化學應用、地下水處理以及珠寶業。鈀能催化氫氣及氧氣反應產生水及熱，是燃料電池中關鍵的成分。 回收廢棄觸媒轉換器中的鈀也是其中一種來源，由於眾多的應用以及資源的有限性，引起了大量的投資興趣。

鈀金價格水漲船高，民眾不妨有空時，翻翻家裡的舊首飾，看看有沒有早年誤買的假白金戒指等飾品，搞不好就是比黃金、白金更有價值的鈀金，看看有沒有機會伺機變賣，連本帶利要回當年被騙的「老本」。