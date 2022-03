俄軍故意轟炸平民！「躲上千婦孺」馬力波劇院全毀　恐怖對比曝光

▲ 馬力波劇院外頭噴「有小孩」字樣,俄軍仍轟炸。(圖/翻攝Maxar/TELEGRAM)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭東南部大城馬力波(Mariupol)被俄軍圍困數日,逾千名市民躲進一棟蘇聯時期建成的大劇院,更在劇院外地板上塗上「小孩」字樣,表明內有兒童,未料仍遭俄軍轟炸。烏克蘭外交部長說明,當時劇院內有無數平民,建築被毀導致其中許多人被埋,更指責俄方明知劇院是避難所,卻仍無情攻擊。

烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特PO出馬力波劇院被轟炸前後的對比圖,可見建築嚴重損毀。他悲痛寫道,「馬力波又一場可怕的戰爭罪行。俄羅斯對容納大量無辜平民的劇院發動大規模襲擊,這座建築現在完全毀了。俄羅斯不可能不知道這裡是平民避難所。拯救馬力波!阻止俄羅斯戰犯!」

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli