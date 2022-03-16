竄改食品期限獲利154萬　原料行老闆繳200萬換緩起訴

▲興中華公司涉嫌竄改食品有效期限。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一家提供火鍋湯底、香料等食品原料的「興中華國際貿易」公司，涉嫌將過期2至4年的產品，重新打印製造日期後出售，4年來不法獲利約154萬餘元，去年9月檢、警和高雄市衛生局大動作搜索，查獲工廠還有23575公斤過期原料，高雄地檢署偵結，考量興公司黃姓負責人、林姓妻子及許姓、李姓行政人員坦承犯行，給予緩起訴處分，但4人及公司須繳納200到5萬元不等處分金。

▲興中華公司涉嫌竄改食品有效期限。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，黃男、林女分別是興中華國際貿易、興聯發國際貿易負責人，兩家公司主要經營食品、中藥及香料加工等販售為業，從2017年3月起，黃男、林女以月薪2萬6000元及2萬9000元，聘請許女、李女等人幫公司過期的金棗八仙菓、純菜油火鍋底料、十三香、花椒油、來一坨火鍋底料、紅薯粉絲等6項食品，竄改製造日期及有效日期，再將改好期限的食材，出售不知情的數十家下游廠商。

▲興中華公司涉嫌竄改食品有效期限。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

去年9月衛生局接獲線索，會同警方、食藥署人員到興中華公司搜索，當場扣得過其原料約23575公斤，檢警根據公司的出貨及財務資料，初估4年來該公司至少獲利154萬9227元。

檢警偵訊時，黃男、林女等4人坦承竄改製造及有效日期，但事後已將出售過期食品原料連同庫存回收銷毀，檢方考量4人坦認犯行，除黃男有酒駕前科外，其餘3人無前科，包含興中華、興聯發兩家公司及黃男、林女、許女、李女等6名被告均以緩起訴處分，但2公司及黃男等4人則要支付200萬至5萬不等的處分金。