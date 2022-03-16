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不滿前車噴雨刷水　他怒超車回敬！影片曝挨酸「2個國小生上路」

記者崔子柔／綜合報導

一名開著紅色轎車的車主分享，他不滿前車噴雨刷水清洗玻璃時，大量水花噴濺在他車上，便超車後噴雨刷水回敬，隨後發現該車駕駛正在使用手機拍攝。影片曝光後，有部分網友能理解原PO心情，也有人覺得原PO和對方都太幼稚。

原PO 13日在臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」分享影片，在下午4時左右，前方有一台白色賓士的雨刷水大量噴濺在他的擋風玻璃上，他對此氣不過，便超車後開啟雨刷水回敬。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

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▲原PO被前車雨刷水噴濺。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

2輛汽車前後行駛到紅綠燈前停下，原PO的影片中可見，賓士車主一停下就拿起手機拍攝，先豎拍一張再橫拍。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼原PO超車後回噴。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

有部分網友能理解原PO不滿的心情，留言表示「我今天才在路上被噴而已，超賭爛」、「當從自助洗車場離開遇到這種，我看誰還能忍住不飆罵」、「昨天才洗完車，今天國一也這樣被噴，一把火」、「好幾次洗車場出來就中招」、「邊開邊噴真的白爛」。

也有網友認為，「台灣考照就是這麼簡單，所以兩位國小的小朋友也能開車上路」、「在路上玻璃髒了不能噴水刷嗎」、「有時太陽一照才知玻璃髒，小事而已何苦呢」、「你的車是鑲金的還是紙糊的，禁不起噴喔」、「只能夠說真是玻璃心」、「這也要一來一往？」

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