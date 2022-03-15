　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動家庭教育成效獲教育部肯定　黃偉哲打造幸福家庭幸福台南

▲台南市參加2021年度「教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體」評選成績斐然，市長黃偉哲於市政會議嘉勉市府教育局團隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市參加2021年度「教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體」評選成績斐然，市長黃偉哲於市政會議嘉勉市府教育局團隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市參加2021年度「教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體」評選成績斐然，市長黃偉哲15日於市政會議嘉勉市府教育局團隊，並期勉團隊用更好的服務支持更多家庭，打造幸福家庭、幸福台南。

台南市長黃偉哲表示，台南市在家庭教育中程計畫上努力推動，這次在績優團體及志工團隊獲獎，也激勵帶動行政團隊和更多參與志工，家庭教育做得好，相信對每位市民在社會上更有幫助。

這次教育部評選當中，台南市首度提報「推展家庭教育績優團體獎」，從全國參與評選之縣市脫穎而出，台南市家庭教育中心志工團隊，也獲「績優志工團隊獎」獎項。

教育局長鄭新輝表示，感謝教育部評審委員給予台南市政府肯定，也感謝團隊齊心努力獲得佳績，期望未來帶動更多公私部門資源，一起將家庭教育深耕學校、社區及各公、私場域，為家庭幸福價值播種。

▲台南市參加2021年度「教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體」評選成績斐然，市長黃偉哲於市政會議嘉勉市府教育局團隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市家庭教育中心志工團隊王俊傑先生表示，志工都來自各個角落，有著不同生活經驗，但熱誠助人的心卻是相同的，在以「共學、共好」的理念，提升家長親職教養知能，是件非常有意義的事。


教育局指出，台南市於2018到2021年間，針對不同結構家庭成員的需求打造多元課程，累積辦理5萬多場次，帶動近350萬人次共同學習，期間傾聽到來台多年的新住民朋友表示，當年無親人來台見證祝福的遺憾，因此特為多對新住民夫妻，打造「幸福同框牽手一輩子」證婚儀式，帶給新住民滿滿的幸福感。2020年推動台南新手爸媽村，主動提供育有新生兒的家長，更多親職教養支持服務資源。

▲台南市參加2021年度「教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體」評選成績斐然，市長黃偉哲於市政會議嘉勉市府教育局團隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市實踐「第二期推展家庭教育中程計畫」，不僅要讓民眾有感，也讓全國看見台南的卓越表現。為市民打造幸福家庭是市政重要工作之一，面對多元化的家庭型態，未來面臨的挑戰會更大，市府團隊會用最大努力帶來更前瞻的服務。

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
人妻不倫科技CEO！綠帽夫「抓猴能力太強」　結局反讓他大受傷
全民瘋自煮！上傳私房食譜「週週抽500元加菜金」
整理房間翻出「125年古物」　全場驚喊：大地主
男星兒設局擄人！害好友被打斷腰椎　還偷走名牌包
法師長太帥爆紅！粉絲擠爆寺廟狂拍　本人崩潰
鄧倫逃漏稅2.2億　牽連Angelababy、楊冪！代言火速
25秒連射40枚砲彈超震撼！　烏軍殲滅1.3萬俄軍
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園男子意外落水受傷　警消合力救上岸...他卻避談墜溪原因

立委劉櫂豪與市長陳其邁協助推廣台東鳳梨釋迦

台東警分局辦公舊廳舍將拆除　新增市區停車空間緩解交通

台東環檢警聯手打擊環保犯罪　110年查獲20件

初春萬紫千紅的驚喜　台南花園城市名不虛傳

美福大火斷電害到周邊店家　台電架設臨時線路復電

推動家庭教育成效獲教育部肯定　黃偉哲打造幸福家庭幸福台南

光復高中HBL首冠　林智堅：贈5千份雞排、辦英雄之夜

玉井警執行清山專案　全面清查轄內廢棄空屋工寮治安死角

台南護眼好創意！校園偶戲加碼巡迴　眾神保庇趕走「惡視力」！

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

《餘生，請多指教》等3年終於要播了！　肖戰下跪求婚楊紫：願意嫁給我嗎？

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

桃園男子意外落水受傷　警消合力救上岸...他卻避談墜溪原因

立委劉櫂豪與市長陳其邁協助推廣台東鳳梨釋迦

台東警分局辦公舊廳舍將拆除　新增市區停車空間緩解交通

台東環檢警聯手打擊環保犯罪　110年查獲20件

初春萬紫千紅的驚喜　台南花園城市名不虛傳

美福大火斷電害到周邊店家　台電架設臨時線路復電

推動家庭教育成效獲教育部肯定　黃偉哲打造幸福家庭幸福台南

光復高中HBL首冠　林智堅：贈5千份雞排、辦英雄之夜

玉井警執行清山專案　全面清查轄內廢棄空屋工寮治安死角

台南護眼好創意！校園偶戲加碼巡迴　眾神保庇趕走「惡視力」！

桃園男子意外落水受傷　警消合力救上岸...他卻避談墜溪原因

「韓版章子怡」尹素怡帶孕嫁豪門　小孩卻被驗DNA

台中各百貨母親節前哨戰開打　購物送金牌、特斯拉強吸客

前美國防部官員曝「俄名聲將長期受損」：俄軍很爛　美軍永遠悲觀

神秘雙人組合開唱　嘉賓名單「驚見超大咖YouTuber」！

太陽能電廠與濕地生態和諧共存　星展攜手韋能保留棲地吸引更多候鳥度冬

立委劉櫂豪與市長陳其邁協助推廣台東鳳梨釋迦

超easy預測答題「拿AirPods Pro、Apple Watch」再瓜分東森幣

台東警分局辦公舊廳舍將拆除　新增市區停車空間緩解交通

鳳凰酒店插旗台中！2層樓高室內樂園搬進飯店　早餐吃到下午1點

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

桃園兩大倉儲大火　夕間燒掉這些物品

蘇大媽涉妨害公務　一、二審判無罪

高雄1100戶停電6hrs還沒復電　

23歲男違停緊張狂奔　警跑百米逮人

優秀社工獲贈整串衛生紙：擦乾淚繼續努力！

「工藝之心 漆陶匯流」登場　53位漆藝家聯展百件作品

陳男欠繳毒駕罰款6萬元強制執行繳清

孫抱嬤倒省道路旁待救無援　警緊急伸援手

電動車事故南消五大隊進行搶救演練

長輝資訊科技捐贈救災器材

倉儲大火引以為戒

桃園4校今起恢復正常上課　調整校園防疫

南消七大隊辦車禍救援訓練

佳冬獨居老人病逝　警協調禮儀公司無償辦後事

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「本土劇一哥」遇美福倉儲大火！

即／學生與確診者重疊足跡　虎尾高中下午緊急停課

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

高雄2000戶停電原因找到了　元凶是隻鳥

15：21突收到國家警報！桃竹網友「見內容傻眼」

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

即／台中女心臟中刀送醫不治　涉案夫逃逸

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

iPhone口罩解鎖超快！「這類人」更新完傻眼

某科技公司被控職場霸凌　員工頂樓開直播

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面