推動家庭教育成效獲教育部肯定　黃偉哲打造幸福家庭幸福台南

▲台南市參加2021年度「教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體」評選成績斐然，市長黃偉哲於市政會議嘉勉市府教育局團隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市參加2021年度「教育部表揚推展家庭教育績優個人暨團體」評選成績斐然，市長黃偉哲15日於市政會議嘉勉市府教育局團隊，並期勉團隊用更好的服務支持更多家庭，打造幸福家庭、幸福台南。



台南市長黃偉哲表示，台南市在家庭教育中程計畫上努力推動，這次在績優團體及志工團隊獲獎，也激勵帶動行政團隊和更多參與志工，家庭教育做得好，相信對每位市民在社會上更有幫助。



這次教育部評選當中，台南市首度提報「推展家庭教育績優團體獎」，從全國參與評選之縣市脫穎而出，台南市家庭教育中心志工團隊，也獲「績優志工團隊獎」獎項。



教育局長鄭新輝表示，感謝教育部評審委員給予台南市政府肯定，也感謝團隊齊心努力獲得佳績，期望未來帶動更多公私部門資源，一起將家庭教育深耕學校、社區及各公、私場域，為家庭幸福價值播種。





台南市家庭教育中心志工團隊王俊傑先生表示，志工都來自各個角落，有著不同生活經驗，但熱誠助人的心卻是相同的，在以「共學、共好」的理念，提升家長親職教養知能，是件非常有意義的事。



教育局指出，台南市於2018到2021年間，針對不同結構家庭成員的需求打造多元課程，累積辦理5萬多場次，帶動近350萬人次共同學習，期間傾聽到來台多年的新住民朋友表示，當年無親人來台見證祝福的遺憾，因此特為多對新住民夫妻，打造「幸福同框牽手一輩子」證婚儀式，帶給新住民滿滿的幸福感。2020年推動台南新手爸媽村，主動提供育有新生兒的家長，更多親職教養支持服務資源。





台南市實踐「第二期推展家庭教育中程計畫」，不僅要讓民眾有感，也讓全國看見台南的卓越表現。為市民打造幸福家庭是市政重要工作之一，面對多元化的家庭型態，未來面臨的挑戰會更大，市府團隊會用最大努力帶來更前瞻的服務。