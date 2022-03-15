張魁長子設局擄人！害好友被打斷腰椎　還偷走名牌包下場曝光

▲張魁長子涉嫌設局擄人，法院今審結，將他判刑5個月。（資料照／記者林世文攝）

記者陳韻如／台北報導

藝人張魁長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引，於2018年7月間，涉嫌設局讓2名男子擄走涂姓友人，害涂男被打到腰椎骨折。對此，台北地院今（15）日審結，依剝奪他人行動自由罪判張覺引5個月徒刑，得易科罰金。

整起事件發生在2018年，張覺引與涂男前往北市一間咖啡廳相談，突然有2名男子衝入店內，先是毆打涂男，接著將人當場押走，帶到一處民宅內持續毆打，把人打到全身多處骨折，涂男憤而對張覺引及兩名男子提告。

不僅如此，當時涂男的三宅一生包包因留在現場，咖啡廳的李姓店長見狀，先行將包包收起，代為保管；怎料，7月2日凌晨，張覺引返回咖啡廳向李男稱自己是背包的主人，李男當下不疑有他，便直接把包包拿給張覺引，張覺引甚至打電話到店裡，希望將前一天店裡監視畫面洗掉。涂男經警方協助脫困後想拿回包包，卻發現張覺引已領走，也當場報警提告詐欺，而此部分張覺引被依法判刑8個月，民事部分應賠涂男72萬6699元。

至於把涂男打到全身傷的兩名男子，事後被法院依剝奪他人行動自由罪各判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元。而張覺引則被另外起訴，不過他仍是否認犯行，甚至還曾接受過媒體訪問，表示與涂男結識後，雙方時常邀約聚會，以兄弟相稱，張覺引為了好友兩肋插刀，還曾被向涂男討債的黑幫押走痛毆，好意幫朋友排解問題，卻反遭指控為擄人勒贖案主謀，無端捲入一場金錢、詐欺、黑道的漩渦中，張覺引無奈表示，後續不管面對涂男或是官司，他都覺得使不上力，更透露黑道多次找上自己的父親張魁，讓他不堪其擾。

不過，法官勘驗相關證據之後，並不採信張覺引說詞，並於今日審結，將他依剝奪他人行動自由罪判刑5個月，得易科罰金。全案仍可上訴。