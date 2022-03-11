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台灣不缺電？柯文哲調資料　北市22處重大建案遭限電

▲▼北市府秀向台電申電爭議表。（圖／台北市政府提供）

▲北市府秀出向台電申電爭議表。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台電興達電廠因為操作失誤，造成303全台大停電，各界除了要求究責外，也開始討論台灣到底缺不缺電。台北市長柯文哲11日表示，行政院長蘇貞昌說停電不是缺電，也許會有下個名詞「限電不是缺電，是網路問題」，還公布北市被限電的大型建築物，包括捷運局、東區門戶計畫子計畫在內的22間公司建案都被限電。

針對限電問題，柯文哲下午受訪表示，這1、2年台北市政府有核發建照的大建築物，被限電的有多少個？蘇貞昌說停電不是缺電，也許會有下個名詞「限電不是缺電，是網路問題」，問題是對老百姓來講管你什麼問題，反正我就是沒電可以用。

「台北市東區門戶計畫，整個內湖南港地區，重大建築被限電的有幾個？」柯文哲說，不是公投可以解決問題，他個人不贊成蓋核四，可是核四不蓋後面電怎麼處理？政府要出來講。

柯文哲說，自己也在媒體上講很多遍，2025年台灣再生能源可以達到20%？有可能？不可能的事嘛，把核電廠關掉，到時候怎麼辦？用愛發電喔？很實際的問題，台北市重大建物建照核發，現在限電不能給電，問題要解決。

而根據北市府公布的資料，被限電的建物遍及內湖、松山、南港區，不只台北生技園區有缺電問題，包含台北花卉產銷公司、台北市捷運工程局、台北捷運公司，甚至大巨蛋等都有增設用電申請的需求，但除了台北捷運公司可有條件核供外，其他的申請大多都遭台電多以「無法核供」為由拒絕。

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