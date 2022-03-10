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張愛玲作品改編京劇！國光《金鎖記》重返舞台　魏海敏主演曹七巧

▲▼國光劇團將在「2022臺灣戲曲藝術節」推出《金鎖記》、《閻羅夢－天地一秀才》2齣經典重返舞台。（圖／國光提供）

▲國光劇團改編《金鎖記》為京劇，由魏海敏擔綱主角曹七巧，2022年該作將重返舞台。（圖／國光提供）

記者林育綾／台北報導

國光劇團將在「2022臺灣戲曲藝術節」推出2齣經典重返舞台，其中《金鎖記》是張愛玲同名小說首度改編為京劇，魏海敏主演曹七巧，坦承是她「挑戰性最高的一齣戲」；另一齣《閻羅夢－天地一秀才》則加入武生戴立吾，雙卡司令人期待，兩齣叫座戲劇將於4月在臺灣戲曲中心大表演廳演出！

《金鎖記》首演於2006年，脫胎自知名小說家張愛玲同名作品，同時也是張愛玲作品首次以京劇形式改編演出。編劇王安祈及趙雪君將張愛玲「刻薄尖銳」特有風格的文字，化為意象營造的戲曲語言，整齣戲以「虛實交錯、時空疊映」手法，運用「照花前後鏡」般的參差對照，映照出劇中人最不為人知的內心衝突。

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▲▼國光劇團將在「2022臺灣戲曲藝術節」推出《金鎖記》、《閻羅夢－天地一秀才》2齣經典重返舞台。（圖／國光提供）

▲國光劇團將在「2022臺灣戲曲藝術節」推出《金鎖記》、《閻羅夢－天地一秀才》2齣經典重返舞台。（圖／國光提供）

知名京劇藝術家魏海敏擔綱主角曹七巧，她曾說《金鎖記》是她從事表演工作30餘年「挑戰性最高的一齣戲」，她潛心揣摩角色心境，發揮深厚的紮實功底，創造出「京劇的曹七巧」，讓觀眾得以見識這華麗又蒼涼的舞台世界。該劇推出後受到熱烈歡迎，還曾受邀至新加坡、北京、上海、香港、天津、福州等地進行巡演。

而《閻羅夢》是國光京劇新美學起步代表作，故事描述一名漢代書生司馬貌，因為怨天地不公，寫了怨詞發下豪語 ，「閻羅若能歸我做，天地從此一片清」，因此驚動玉皇大帝，給他6個時辰重審「陰間冤案」，於是趙匡胤、曹操、項羽、關公、李後主、韓信等各代歷史人物一齊登場。

▲▼國光劇團將在「2022臺灣戲曲藝術節」推出《金鎖記》、《閻羅夢－天地一秀才》2齣經典重返舞台。（圖／國光提供）

▲國光劇團藝術總監王安祈提到，《閻羅夢》成為國光劇團「思維京劇」的先鋒。（圖／國光提供）

《閻羅夢》於2020年演出時，除了當家老生唐文華，還加入了俊美老生盛鑑、亮眼新秀武生李家德；而2022演出將加入優秀武生戴立吾，經典雙齣加上雙卡司，值得期待。

▲▼國光劇團將在「2022臺灣戲曲藝術節」推出《金鎖記》、《閻羅夢－天地一秀才》2齣經典重返舞台。（圖／國光提供）

▲李家德在《閻羅夢》飾李後主。（圖／國光提供）

▲▼國光劇團將在「2022臺灣戲曲藝術節」推出《金鎖記》、《閻羅夢－天地一秀才》2齣經典重返舞台。（圖／國光提供）

▲戴立吾飾項羽。（圖／國光提供）

王安祈表示，國光京劇新美學的追求便是「勾抉幽微、潛入內心」，在轉折多變化的戲劇性情節裡，用意象化的文詞，捕捉難以言說的流蕩心緒 ; 掌握明快的節奏，卻營造出『一曲微茫』的意境。」

《金鎖記》、《閻羅夢》作為2022年臺灣戲曲藝術節第一檔節目，彰顯出國光劇團對於京劇美學永遠的追尋，將於4月1日至3日、4月8日至10日於臺灣戲曲中心大表演廳盛大上演，劇團也邀請舊雨新知一同欣賞。

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