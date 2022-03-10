正妹約拍專輯封面！一杯飲料下肚陷昏睡　慘被「後進」痛醒崩潰

▲男子假借約拍專輯封面，竟下藥迷昏女子，還乘機性侵，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

男子阿義（化名）透過交友軟體認識一名正妹小花（化名），並以缺人拍攝音樂專輯封面，而邀約小花擔任模特兒，但沒想到他卻下藥迷昏對方，趁機性侵對方，甚至還想肛交。後來小花因被痛醒，出聲制止後立刻報警提告。法院近日審結，阿義被依法判刑10年。全案仍可上訴。

根據判決，阿義2019年4月間透過交友軟體認識小花，兩人聊了一陣子之後，阿義於隔年1月間向小花表示，他要拍攝音樂專輯封面，急需小花擔任模特兒，因此邀約對方到他租屋處，而小花也不疑有他赴約。

孰料，阿義卻趁機在飲料中摻入氟硝西泮（Flunitrazepam，FM2），並拿給小花喝下，等到小花陷入昏睡時，性侵對方得逞。過程中，阿義還想肛交，小花因此被痛醒，嚇得趕緊出聲制止，並立刻聯繫男友，隨後緊急前往醫院採檢，果真踩出阿義的DNA，小花也立即報警提告。

不過，阿義到案後，僅承認有與小花發生關係，但矢口否認下藥。他辯稱，當時兩人發生關係的過程中，是小花叫他掐脖子及肛交，他因此心生反感而無法繼續，且小花在赴約前，還主動寄出多張裸照給他，這明顯不是正常社交高有的行為，再者，小花在事發後也沒有立即離開他家，反而還待在家跟他聊天，等男友來接她，顯然是為掩飾其感情上出軌的推託之詞。

對此，小花指證歷歷，表示當時她喝飲料就覺得有怪味，但之後就沒了記憶，等到醒來後才發現自己跪趴在床邊，阿義還站在她後方，她因此開口問，「ARE YOU FUCKING MY ASS？」阿義還回應，「嗯」，之後她就失去意識。

法官審理後認為，小花過去並無使用過FM2成分藥品的紀錄，且小花在赴約前也並無食用其他物品，直到喝下阿義提供的飲料才陷入昏迷，足以認定是阿義下藥，且阿義犯後還矢口否認犯行，惡性重大，最終依法將他判刑10年。全案可上訴。