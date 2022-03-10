「美日在台灣問題上鬧得越歡」　陸國防部：解放軍出手越硬

▲大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對近期美國再次對台軍售，美日輪流發表涉台言論，以及拜登代表團和美前國務卿蓬佩奧接連訪台。大陸兩會期間大陸國防部發言人吳謙接受陸媒訪問時表示，美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。並且強調針對台獨和外部勢力干涉，解放軍絕不姑息，露頭就打。

大陸十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人吳謙表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。我們一貫堅持「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意，盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍「台獨」分裂勢力分裂祖國。解放軍有關演訓活動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

吳謙說，民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，加緊進行「台獨」分裂活動，同時勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。這種行徑嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，是造成當前台海地區緊張動蕩的根源。歷史證明，多行不義必自斃，搞「台獨」不過是蚍蜉撼樹，到最後只能是自取滅亡。

吳謙表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美日試圖通過打「台灣牌」來實現其「以台制華」的政治圖謀，注定是難以成真的黃粱一夢。美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。必須指出，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。

今年大陸總理李克強2022年政府工作報告，第十三屆全國人大五次會議審議的政府工作報告特地指出，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。但也強調堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展。