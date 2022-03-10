別再當縮頭烏龜！12星座情轉淡的「4大徵兆」發現了不如就勇敢面對

▲任何感動都會走到「情轉淡」的一天，要怎麼「提早發現、早做準備」，其中有幾個徵兆或許可做為參考。（圖／翻攝自PAKUTASO、pixabay）

生活中心／綜合報導

再好的戀人，總會走到太過習慣、情感疲乏的那一天。然而很多時候，只是需要兩人互相討論、轉念，或許就能以全新的思維信念與狀態更堅定地攜手走下去。不過，是否能在關鍵時刻發現問題，就有賴另一半洞察的眼光了。《星座好朋友》就依據火象、風象、水象、土象的性格，整理出可能「情轉淡」的徵兆，讓仍想理性溝通的那一方做好心理準備。

火象星座／牡羊座、獅子座、射手座

意見不和也不再爭吵

明明個性有事就憋不住、想說出來一起解決的火象星座，一旦出現「兩人對某件事物有分歧，但他卻不再抒發己見」，或是已經呈現「懶得爭辯、討論」的樣子，可能就是不再有心經營感情的徵兆。激烈一點來說，只要他們在關係中還想要「找架吵」，往往就是還處在心裡還在乎對方、仍對這份感情充滿活力的狀態。

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若自己因為火象這樣的態度而鬱鬱寡歡，而對方絲毫沒有其他動作的話，除了要先有「需要花許多時間溝通未來」的計畫，可能也要有「對方已經打算離開」的心理準備。

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

有意無意的在逃避你

對於許多人來說捉摸不定的風象，其實在關係中，是會呈現一個讓另一半穩定放心的狀態。然而當他們發現對另一半的感覺起了變化，害怕尷尬的他們最先想到的解決方式大多就是「逃避」，不僅想延後面對自己造成的尷尬局面，同時他們也難以承受另一半委屈負面的心情。

因此當風象開始消失不見一整天，不接電話也不回訊息，另一半就必須要有所警覺。要不是盡量以淡定的心情，揭開這些讓他們尷尬的關係問題，如果他們只是一時腦筋打結，像朋友般聊聊或許就能解開他們毫無來由的糾結，以更緊密的關係走下去，不然也就只能先發制人、結束這段關係，還給彼此自由。

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

親密的互動越來越少

無論男生女生都像水做的水象星座，在關係中往往最倚賴親密的小舉動，好連結兩人之間的感情世界。因此，當原本每次見面都會有的親親抱抱，甚至更親密的接觸，已經不知何時喊停許久，就得當心可能自己目前的狀態對他們來說，已經沒有當初那樣強烈的吸引力。

不過，每個人都該知道的是，吸引力這件事本來就會有變化和消長，該要克服的是如何在「想繼續走下去」的共識下，一起找出彼此格外有魅力的地方。當水象另一半有冷淡的跡象，不妨試著改變一些生活的風格與節奏，和他們重新建立一套相處起來更緊密的模式。

土象星座：金牛座、處女座、魔羯座

你不找他他也不找你

表達愛意最直接的土象，想找另一半時，就不會讓另一半有時間去做別的事，就算他們手上有事正要忙，一忙完也會直接奔去另一半身邊，示愛起來絕不拐彎抹角。因此，要是哪時出現主動找他們，卻不見他們回覆，約會行程愈來愈制式化，或是不主動找他們，他們也不會主動噓寒問暖，就是非常需要警惕的時候了。

當走到「完全不主動」的時候，可能對於土象來說，本來讓他們無時無刻牽掛的人，已經成了可有可無的存在。這時如果想找出繼續交往下去的方法，自己就得先擔起主動活絡感情的角色，帶土象重新回到戀情剛萌芽的時候，提醒他們「存在是一種習慣抑或代表一種必要性」，其實都是仰賴自己的選擇與決定。