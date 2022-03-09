比基尼妹溜一半卡住！透明滑梯「倒退嚕急墜」海上懸空　網全嚇瘋

▲ 女子玩溜滑梯卻倒退嚕。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）挪威永恆號（Norwegian Encore）擁有巨型水上滑梯，甚至延伸出船外，讓遊客享受彷彿在海上懸空的刺激體驗，日前卻發生一起尷尬意外。一名女子開心從高處溜下，沒想到溜到一半卡住，一路倒退嚕後困在最低點，還得承受其他乘客圍觀，影片在網路上瘋傳，令網友直呼可怕。

根據《紐約郵報》，這起意外發生在挪威永恆號的Ocean Loops水上滑梯中，這座滑梯入口在頂層甲板，遊客溜下後會一度衝到船外海面上，如雲霄飛車般繞一圈後回到底部，而這名倒楣的女遊客卻在半空中卡住。

YMG Travels旅行社5日在TikTok公開這段影片，只見這名身穿比基尼的女遊客在滑梯一開始筆直的部分快速下降，但到了透明的圓圈部分速度明顯減緩，似乎沒有獲得足夠的動力，還沒到圓圈的最高點就緩緩停下，接著頭往下一路下墜，被困在滑梯最底部透明的位置，下方就是海面。在其他遊客的視線之下，她似乎也有些尷尬，試圖用手向後滑。

這段影片短短幾天累計破1500萬次觀看，網友紛紛表示，這對幽閉恐懼症和懼高症患者來說是雙重折磨，「光看我都快喘不過氣了」、「看得我都心跳加快了，卡在透明的管子裡，還懸在海上，喔不」。不過旅行社事後回應，女子並沒有受困太久，很快就從滑梯一道側門逃出。

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