快訊／台中瓦斯小貨車對撞休旅車！車頭全毀4人受傷緊急送醫

▲台中大里區仁堤路8日晚間發生兩車對撞的車禍事故。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）
記者白珈陽、鄒鎮宇／台中報導
台中太平區仁堤路8日晚間6時35分發生嚴重車禍事故，一輛裝滿瓦斯桶的白色小貨車與黑色自小客車發生碰撞，導致4名男子受傷。警方獲報後出動消防車3輛、救護車3輛、人員18名，將4名傷患送往大里仁愛醫院急救，詳細肇事原因仍待釐清。
警方表示，4名傷患分別為約65歲男骨盆及胸部痛、約35歲男肢體擦傷、約25歲男肢體擦傷、約24歲男肢體擦傷；4人意識清楚，由救護車送往大里仁愛醫院救治。
▲台中大里區仁堤路8日晚間發生兩車對撞的車禍事故。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）
記者白珈陽、鄒鎮宇／台中報導
台中太平區仁堤路8日晚間6時35分發生嚴重車禍事故，一輛裝滿瓦斯桶的白色小貨車與黑色自小客車發生碰撞，導致4名男子受傷。警方獲報後出動消防車3輛、救護車3輛、人員18名，將4名傷患送往大里仁愛醫院急救，詳細肇事原因仍待釐清。
警方表示，4名傷患分別為約65歲男骨盆及胸部痛、約35歲男肢體擦傷、約25歲男肢體擦傷、約24歲男肢體擦傷；4人意識清楚，由救護車送往大里仁愛醫院救治。
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