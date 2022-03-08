快訊／國道1號連環車禍！1車翻覆釀2傷　現場一度回堵

▲▼台中后里區國道一號北上157.5K車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

國道一號后里路段8日下午發生一起追撞車禍，當時3輛自小客車因不明原因發生連環碰撞，造成1車翻覆、2人受傷，現場一度回堵，暫時開放外側車道、路肩通行，至於事故詳細發生原因仍待調查。

這起事件發生在8日下午3時18分，事發當時3車發生連環碰撞，其中一輛車當場翻覆，造成2人因此受傷，所幸兩人均意識清楚，目前都已被送往醫院救治，至於是件詳細發生原因，仍待後續調查釐清。