超商休息室淪炮房！男大生連戰小女友6次後劈腿　被抓包下場超慘

▲男大生與小女友發生性行為後竟劈腿，她向友人傾訴全案因而曝光，男大生遭到法院判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／新竹報導

一名在超商打工的男大生，透過交友軟體認識14歲少女，2人進而交往，而男大生一時精蟲衝腦，竟帶著少女到超商內休息室嘿咻，2人前後共發生6次性行為。直到少女抓包男大生劈腿，難過的向好友傾訴後，才被學校察覺報警，全案也因此曝光。法院審理後，男大生被依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，判處6個月徒刑。

根據判決，男大生2020年9月間透過交友軟體認識年僅14歲的少女，2人相談甚歡，進而交往，男大生明知道少女年紀，卻仍忍不住慾望，6度與少女發生關係，而地點除了摩鐵之外，超商休息室竟也成了2人的炮房。

原以為2人感情甜蜜，但沒想到少女卻抓包男大生另有女友，難過的向友人傾訴，學校因此察覺有異，進而通報相關機關，全案才因此曝了光。

法院審理後認為，男大生明知道少女年齡正處於身心與人格發展的重要階段，就兩性關係仍處於懵懂狀態，對於性行為的智識及決斷能力均未成熟，卻仍為一己私慾與她發生關係，但考量他坦承犯行，且犯後態度良好，也沒有前科，最終依法將他判刑6個月。全案可上訴。