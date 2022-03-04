就在明天！　桃園市孔廟2022年儒家六經文化互動導引展

▲桃園市孔廟2022年儒家六經文化互動導引展。（圖／擷取自桃園孔廟臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市孔廟自本月5日起至9月4日，推出「儒家六經文化互動導引展-我是有禮貌的小夫子」，結合創意與趣味的方式，秀出儒家文化的魅力。市府民政局表示，展覽有許多如何學習禮的秘訣、有趣的漫畫及遊戲臺體驗，還有「我的禮記」學習單，可以漫畫著色、蓋紀念戳、向孔子行問禮儀式以及學習生活禮節任務等豐富有趣的內容。

市府民政局指出，桃園市孔廟是全臺最年輕的官設孔廟，本次特展以儒家六經文化中的《禮》為主題，介紹儒家思想對禮的詮釋之外，特別強調禮的生活實踐，推廣內容包含生活基本及食衣住行育樂等禮節，用簡約易懂的文字及生動的六藝怪獸漫畫重點引導，再結合孔廟導覽動線，以輕鬆有趣的互動形式來體驗「儒家六經」精神，增強互動體驗感受，深化孔廟文化的扎根與傳播。

透過本次展覽活動，特別設計「我的禮記」學習單，在觀展後可帶回家自我學習「禮」的實踐，請父母協助評量後，可再回到桃園孔廟兌換精美小禮，讓傳統儒家文化與時代接軌彰顯價值，進而持續陪伴新世代的成長與茁壯，發揮更貼近日常生活的影響力，歡迎闔家大小一同參與體驗儒家文化的魅力。