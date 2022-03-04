全台最貴釘子戶！「2坪地喊4億」擋巷口　幕後竟是前立委炒翻天

▲信義路四段239巷口被一塊約2坪大土地擋著。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

台北捷運信義安和站5號出口旁的巷子口，有1處小花圃，原本屬於捷運聯開宅規劃的道路用地，因僅2坪大小卻開價4億被建商放棄，台北地檢署與廉政署懷疑有弊，深入追查發現，原來是幕後地主、前立委黃誠利用親友當人頭炒地皮，2年內假交易8次墊高地價，成為目前全台最貴釘子戶，檢察官4日依偽造文書罪起訴黃誠。

79歲的黃誠曾任第6屆民進黨籍立委，現在是雍國建設開發股份有限公司負責人，本來取得這塊位於信義路四段與239巷口的土地，是要用做自己蓋大樓旁的道路用地，2007年得知，北市府捷運工程局要在信義安和五號出口旁辦理聯合開發案，這塊地也是聯開案規劃中的道路用地。

黃誠本以為聯開案徵收有利可圖，沒想到遭建商嫌貴拒絕徵收，一度傳出黃誠曾向人抱怨，也有市議員質疑，聯開建商違反拓寬巷道的承諾，其中可能涉及官商勾結，台北地檢署及廉政署接獲相關檢舉候，展開調查。

檢廉這一查，發現問題不在聯開建商徵收過程，而是土地過去交易過程實在太詭異，原來黃誠一開始為了整合土地持份，以高價收購方式，逼退共同持有人，之後利用自己的老婆、兒子等親友進行假交易，把土地拉抬到天價，總計2013到2015年間，8度用假的買賣登記移轉，涉嫌使公務員登載不實罪，除黃誠遭起訴外，他的13名親友因只是出借帳戶，查無不法事證，獲不起訴。