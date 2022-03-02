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大陸 大陸焦點 特派現場

女學生哭求陸駐烏使館！被回「都成年人了」淚潰　9分鐘音檔曝光

▲▼哭,傷心,憂鬱。（示意圖／翻攝自pakutas）

▲一名女學生哭著求助大陸駐烏克蘭使館的電話錄音曝光。（示意圖／翻攝自pakutas）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸駐烏克蘭使館2日發出最新撤僑通知，通知在基輔及周邊地區自願撤離的僑民在2日中午12時於地鐵站集合乘坐遊覽車前往摩爾多瓦，自駕人員也可一同隨行。然而，網路上卻流傳一段一名女學生哭著向陸駐烏克蘭使館求助，最後卻被回答「現在哭也解決不了問題」、「都成年人了」等回答，讓女學生心如死灰地痛哭。

該段9分07秒的電話錄音被上傳到微博，事後卻被刪除，但有網友備份轉至推特。錄音內容指出，女學生目前獨自一人被困在烏克蘭首都的基輔，因擠不上巴士、火車，只能哭求陸駐烏克蘭使館人員幫忙，看有沒有什麼政策或方案，但對方卻要求女學生獨自搭車到烏克蘭的邊境、第六大城市利沃夫躲避戰火，「妳到利沃夫總比在基輔好吧？」然而，近日也傳出有華人在前往利沃夫的路上中槍的事件。

女學生崩潰地說，微博上每天說「安全撤離」、「國家與我們同在」，但她們在現場卻被要求「自行撤離」，且陸駐烏克蘭使館雖在基輔，卻相對安全，也不願意收留、安置她們，讓她完全無法接受，「你們有依靠，我們什麼都沒有，所以才尋求你們的幫助」。對此，陸駐烏克蘭使館人員給女學生兩個方案，第一是購買車票離開基輔，第二是購買物資繼續在基輔等待撤僑名單輪到，且等待時間未知。

▲▼中國駐烏克蘭大使館。（圖／翻攝自維基百科）

▲大陸駐烏克蘭大使館。（圖／翻攝自維基百科）

「現在哭也解決不了問題」，大使館人員聽到女子在哭泣，表示可以理解女學生的心情，「我跟妳說其他國家也是這麼做的，都成年人了，自己要去做就去做，既然不想這樣做，就選另一個方案吧」、「我還有很多電話要接，還有問題嗎？沒有問題我要去接下一通」。

女學生聽到這番話後崩潰回嗆，「我知道哭解決不了問題啊，那你們倒是讓我不哭，去解決問題嘛！你不給我解決問題的方案，你給我的方案都是你覺得可行，在你看來是簡單的，但對我們來說真的很難啊…現在戰（爭）時給我來一句都是成年人是嗎？」「我真是謝謝你們，沒有問題了，謝謝。」此段錄音時間在1日，原檔上傳微博後已被刪除。

據悉，陸駐烏克蘭使館2日凌晨公布最新撤僑通知，位在基輔及周邊地區自願撤離的僑民在當日中午12時於地鐵站集合乘坐大巴（遊覽車）前往摩爾多瓦，自駕人員也可一同隨行，「中國公民的外籍配偶、父母或子女可一同乘車，請攜帶好本國護照。」

大陸駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉曾表示，自宣布撤僑登記起，有超過6000人登記，使館工作人員平均每天要接1000多人次的電話，「飛機撤僑難度很大，租車也非常困難。」

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