日本超商便當驚見「1條線」！一拉開竟「自動加熱」不用微波

▲不少人都會買超商便當解決一餐，近日就有網友分享日本超商的特殊便當，拉開一條線竟然就有神奇效果。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近日有日本網友分享超商便當的奇特設計，竟然不同以往多了一條特殊的線，網友也示範這條線的神祕功能，一拉竟然便當開始發燙冒煙，自動加熱不用進微波爐，讓網友大讚這個設計太棒，更有民眾表示，口感就像剛煮好般更好吃。

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▲超商便當多出一條線，一拉便當開始冒煙。（圖／翻攝自tiktok）

日本網友將超商特殊便當放在影音社群平台抖音Tik Tok上，影片中便當多出一條奇怪的棉線，一拉開竟然便當開始冒煙加熱，沒過幾秒就能加熱完成，原理來自於便當盒底下放石灰粉，如現在流行的不用火小火鍋一樣，只要拉開遇到水就會產生發熱反應，輕鬆加熱便當不用微波。

不少網友看到這樣的設計都嘖嘖稱奇，紛紛留言表示「台灣也能學習呢」、「這樣就不急著在超商等微波爐了」、「以為拉完線會往前跑」、「以為是拉線會自己打開，原來還是要自己拆塑膠膜」。

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