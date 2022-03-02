剝開橘子「果肉在流血」他嚇不敢吃　照片超衝擊！內行驚呼極品

▲橘子果肉是黑紫色，讓原PO嚇了一大跳 。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

橘子瘀青了？一名男網友驚呼，最近拿到一顆橘子，外觀極為普通，怎料剝開來後，果肉是黑紫色，汁液彷彿流血一般，讓他完全不敢吃。照片貼出後，內行一看就直呼是「血橙」，要原PO安心食用，「血橙真的很甜很好吃！」

一名男網友在Dcard表示，上周末中午嘴饞，隨手剝了橘子來吃，怎料剝開一半後，發現果肉呈現黑紫色狀態，下方還出現紅色汁液，嚇得他拍照求問「這還能不能吃？」

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事後，原PO更新補充，表示身旁有兩位勇者嚐鮮一番，「我朋友最後有吃，兩個人都還健在。」

照片曝光後，千名網友歪樓一片，「可以吃啊～這是惡魔果實」、「快吃！吃了會有特殊能力」、「右下角爆出的橘子汁，看起來好像血」、「瘀青橘子，他生前一定被霸凌過」、「葡萄味的橘子」。

留言串中，有內行解答是血橙，「血橙很好吃的」、「血橙好像很貴」、「上網看了一下，發現台灣的血橙不是長這樣，長這樣好像不少都是外國進口的，不過是不是被歸類於血橙就不知道了，血橙真的很甜很好吃」、「可以食啊，這是混血橙樹的後代，所以每一棵樹生出來的橙都會有點不一樣」。

▲網友解惑，是血橙 。（圖／翻攝Dcard）



實際查詢農委會農業主題館網站指出，「血橙」果肉帶花青素而呈現紅色，在台灣又稱作又稱為紅肉柳丁，國內栽種品種為義大利西西里島引入的「Moro」種，果實約12月至1月可成熟，適合在氣溫較低處栽種。