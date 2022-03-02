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快訊／拜登發表國情咨文演說　宣布對俄羅斯關閉領空

記者陳宛貞、張方瑀／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）於當地時間1日晚間9時（台灣時間2日上午10時）首度發表國情咨文演說，現場眾多議員身上都穿戴黃色與藍色衣物，展現對烏克蘭的支持。拜登在演說中正式宣布，「今晚我宣布，我們將與盟國一起，對所有俄羅斯航班關閉美國領空，進一步孤立俄羅斯，進一步限縮他們的經濟」，強調若獨裁者不為侵略行為付出代價，將會造成更多混亂。

▲▼ 拜登步入國會。（圖／路透）

▲ 拜登步入國會。（圖／路透）

拜登表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在6天前試圖動搖自由世界的根基，以為他能讓世界屈服於他的威脅，但他大錯特錯，他以為只要闖入烏克蘭，世界就會被掀掉，但相反的是，他遇到了一堵從未預料到的力量之牆，他遇見了烏克蘭人民，「烏克蘭民眾激勵了全球民眾，美國和烏克蘭站在一起。」

他也向俄國領導人喊話，「今晚我要對俄羅斯寡頭和腐敗的領導人說，他們因這個暴力政權得利數十億美元，不能再這樣下去。美國司法部正建立一個專門工作小組，追查俄羅斯寡頭的罪行，我是認真的」，司法部將會追查俄羅斯菁英、領導人的罪行，美方正與歐洲盟國一起，尋找並扣押他們的遊艇、豪華公寓和私人飛機。

拜登指出，各國用經濟制裁掐住俄羅斯咽喉，普丁受到前所未有的孤立。他讚揚美國及世界上其他「熱愛自由的國家」團結合作，「我們用真相反擊俄羅斯的謊言。既然他現在採取行動，自由世界將追究他的責任。普丁現在受到世界前所未有的孤立。」這番話掀起現場陣陣掌聲。

拜登也重申，美國不會在烏克蘭部署軍隊，「讓我說清楚一點，我們的軍隊沒有參與，也不會參與烏克蘭和俄羅斯的衝突」，強調美軍部署到歐洲是為保護包含波蘭、羅馬尼亞、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞在內的北約盟友，「正如我曾清楚表達的，美國和我們的盟國將集結所有力量，保衛北約國家每一寸領土。」

根據白宮此前公布的大綱，拜登此次國情咨文除提及美國疫情、經濟，也將譴責普丁對烏克蘭發動攻擊。CNN報導，拜登將在演說中痛斥普丁入侵烏克蘭的行動是錯的，「普丁的戰爭是無端且有預謀的，他拒絕外交嘗試，他以為西方和北約不會做出回應，他以為能在國內分裂我們，普丁是錯的，我們都準備好了。」

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