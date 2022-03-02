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烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

記者陳俊宏／綜合報導

俄烏軍事衝突進入第7天，知名醫師洪浩雲表示，戰爭最高級的勝利是讓對方根本不敢打，烏克蘭其實有做到這一點，但漏算兩點，「俄羅斯的瘋狂」以及「歐洲盟友的膽小」。他也提到，中國如果要攻台，有沒有辦法做到事前完全保密，忽然閃電出擊？答案是辦不到。

洪浩雲1日在臉書說，這場俄烏戰事尚未結束，不過台灣人可以從中學習到非常多東西，可惜歷史的教訓是人類從未學會歷史的教訓。

▲▼俄羅斯戰車,戰車,俄烏戰爭（圖／路透）

▲▼俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際撻伐。（圖／路透）

▲▼俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）

洪浩雲指出，第一，這次的俄烏戰事在開打前就有傳言，實際上戰事開打前，戰爭就已經開始了！事前情報工作很重要；中國如果要攻台，有沒有辦法做到事前完全保密，忽然閃電出擊？答案是辦不到，最近一次沒有打成的台海戰爭是95年飛彈危機，當時的美國航母戰鬥群就在台灣海峽。

洪浩雲認為，第二，後勤補給是重中之重！他很難想像俄軍在這種戰場，居然還會出現軍需供應不足的情況？

洪浩雲寫道，第三，戰爭最高級的勝利是讓對方根本不敢打，烏克蘭其實有做到這一點，它的國民意識很強，周邊拉幫結派的對象也夠多，可是它漏算兩點，「俄羅斯的瘋狂」以及「歐洲盟友的膽小」，所以只好退而求其次，讓戰事真的發生，再向對方證明「你真的不該打」。

洪浩雲表示，第四，就算戰前勝算再高，一旦戰事開打，國家絕對會有損失，所以「讓對方不敢開打」是承平時的要務！俄國誤判情勢的一個點是烏克蘭那邊有親俄的聲音存在，「因為親俄的聲音反倒引發俄國侵略」這個邏輯很奇怪，但是卻真實存在！台灣最好想一想，「我們該怎麼處理島上親中的意見」。

▼中國解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）（圖／達志影像／美聯社）

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