冰冰姐一日限定！　新北林口櫻花季活動3月12日登場

▲林口櫻花季3月12日登場。（圖／新北市府提供）



記者杜冠霖／新北報導

林口櫻花季到來，新北市林口區公所首次結合竹林山觀音寺、林口建成商圈及在地觀光工廠辦理大型林口櫻花季活動，3月12日下午2時至4時30分，在竹林山觀音寺廟前廣場舉辦，現場有親子野餐、愛心義賣、DIY等活動，更邀請林口在地巨星白冰冰帶領各知名藝人粉墨登場。

林口區公所民政課課長劉盈良表示，公所此次首度與寺廟、商圈及觀光工廠合辦大型活動，本次活動原是規劃在元宵節與竹林山觀音寺辦理元宵活動，因疫情影響，經商討後決定結合林口建成商圈辦理的親子野餐日，改辦櫻花季活動，並且邀請了林口在地觀光工廠吳福洋襪子故事館及王子創意文具國，在現場進行各項DIY體驗，讓各位大小朋友都能製作屬於自己的作品。

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此次活動也邀請林口在地的綜藝天后白冰冰主持，除了帶領藝人團體台一線東諺及阿文共同主持外，還有楊繡惠、木工歌手陳思瑋、陳孟賢等現場表演、藝人輪番上陣。

新北市林口區建成商圈理事長黃正理表示，這次原本是商圈自行辦理的親子野餐活動，這是首次由地方機關、在地商圈、觀光工廠以及寺廟一起合作辦理這樣的大型活動，也希望能藉由這次活動的經驗延續這樣的合作關係，發揚林口在地的觀光量能，也促進地方的產業經濟。

新北市議員蔡淑君表示，這二年許多弱勢族群都因疫情受到不小的影響，因此號召武藏野以義賣方式參加、捐出當天義賣所得給林口區公所的幸福志工隊，除了做愛心之外也能為林口產業的復甦盡一份微薄的心力。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，3月的林口遍地都開滿柔美嬌豔的櫻花，將林口各個角落染成粉色花海，而竹林山寺的周圍更是開滿整排的櫻花海，這次的活動辦在櫻花盛開旁的竹林山觀音寺廟前廣場，民眾來參加活動之際也能觀賞櫻花的美姿。

林口區公所區長藍品畯表示，這次的活動讓原本交涉不深的商圈、觀光工廠、寺廟等單位開啟了第一次的合作模式，也希望能夠透過這次活動的籌辦，讓大家未來有更進一步的合作，讓林口的產業鏈生生不息越發茁壯。

藍品畯指出，為讓民眾能安心參與當日各項活動，會場將採最高規格防疫措施，除落實環境清消，於入口將設置防疫站，也請入場民眾共同遵守防疫規範，落實實聯制登記、量測體溫、手部消毒並全程配戴口罩，現場節目與活動也將遵守中央流行疫情指揮中心規定調整。

為減少車潮壅塞，公所呼籲，民眾搭乘大眾交通工具前往，相關活動最新消息請至「林口區公所.天空之城」臉書查詢。