快訊／增4例本土「分佈2縣市」　另增40例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入，另確診個案無新增死亡。發言人莊人祥表示，4例本土個案分別位於台北、桃園2縣市。米迪幼兒園相關群聚案再增3人確診，都是未滿10歲的孩童、就讀同一國小。台北個案則是宗教傳播鏈延伸，目前該群聚已有48人中鏢。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及40例境外移入(25例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為23例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自菲律賓(12例)、美國(6例)、香港(3例)、印尼(2例)、泰國、阿拉伯聯合大公國、西班牙、捷克、新加坡、日本、比利時及瑞士(各1例)移入，另9例調查中。入境日介於今(2022)年2月5日至2月28日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,328,352例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,307,492例排除)，其中20,533例確診，分別為5,040例境外移入，15,439例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。