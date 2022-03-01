白宮表態無須提高核武警戒等級！美官員曝普丁「動用核部隊」意圖

▲普丁要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁27日簽署執行命令，要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，對此美國白宮與國防部於當地時間2月28日表示，美國沒有必要為其改變核武警戒等級，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）更透露，美國與北約（NATO）都無意與俄羅斯發生衝突，畢竟美國與俄國皆是核武強國。

根據《ABC》、《MSNBC》等外媒報導，儘管俄羅斯總統普丁在俄烏戰爭第4天宣布，已下令軍事首長讓俄軍核威懾部隊進入「特別戰鬥模式」，但美國國防部高層等西方官員卻指出，目前俄軍強大核武的態勢並無任何明顯改變，「從普丁做出相關指示後，我們仍正密切觀察，不過我認為目前還無法看出任何明確的行動。」

對於俄羅斯是否真的會動用核武，該名美國國防部官員認為，普丁命令中所使用的措詞與動用核武部隊時該有的措詞並不一致，「那並非準則術語，普丁說的是『特別戰鬥任務警戒』，根據我們的了解，這並非俄羅斯核武準則會使用的專業術語。」

該名官員補充，目前並沒有證據能夠顯示，俄軍將在白俄羅斯（白羅斯）境內佈署核武器，且也並未發現白俄羅斯軍隊參與俄軍的侵略行動，儘管外界對這一項看法有高度疑慮。

白宮發言人莎琪受訪時表示，「我們尚未改變自己的警戒等級，也未做任何相關評估的改變，不過我們必須十分清楚，目前所面臨普丁的威脅。」

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