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埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家3口」被讚爆　曝親子外出1重點

▲▼埔心牧場撿到走失女孩！他沿路「撿到一家三口」被讚爆。（圖／翻攝爆廢公社）

▲一名人帥心也好的男網友在埔心牧場讓走失的一家三口團聚。（圖／翻攝爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

228連假期間，不少民眾趁著好天氣帶著一家老小外出踏青。一名帥氣的男網友表示，他28日跟親友去桃園的埔心牧場遊玩，發現路邊有一名小女孩哭著找媽媽，立刻抱起對方帶到服務中心，沒想到他回程又發現一對父母穿著跟小女孩類似著親子裝，上前詢問後帶路，讓一家三口團員，笑說「我一次撿了他們一家三口」。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他28日帶著女兒跟朋友到埔心牧場遊玩，半路發現一名女孩疑似走失，哭著要喊媽媽，「很乖的給我抱，而且就不哭了，然後還好我是好人，把她抱去服務中心，不然真的蠻可怕的」。

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他說，離開服務中心一陣子後，發現路上有穿著格子上衣、卡其色褲子的一隊父母，懷疑跟小女孩穿著親子裝，立刻上前詢問，「於是我又帶他們去服務中心接孩子，所以我一次撿了他們一家三口」，他也強調「所以親子裝是有他的意義的」。

▲▼埔心牧場撿到走失女孩！他沿路「撿到一家三口」被讚爆。（圖／翻攝爆廢公社）

▲走失的一家人穿著親子裝，成為重要的辨識關鍵。（圖／翻攝爆廢公社）

該文PO出後立刻吸引超過9000人朝聖，「好心有好報，人多真的要特別注意孩子動態，一刻都不能離開自己的視線，太可怕了」、「一次撿到一套裝備」、「好好笑，一天撿到兩大一小」、「請問你是不是很會玩尋找威力」、「你是好人，小孩才願意給你抱」、「好人一生平安」、「好好笑，這爸媽太扯了啦！還好有遇到你」。

不少人看完也同意親子裝的重要性，「這是在告訴我們，要穿親子裝比較找得到人」、「原來親子裝最大的效用就是方便找人」、「第一次知道穿親子裝的好處！不只為了證明是家人！而是領回小孩的證明！小朋友比較不會表達！看了就知道她的爸媽是誰XD」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼埔心牧場撿到走失女孩！他沿路「撿到一家三口」被讚爆。（圖／翻攝爆廢公社）

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