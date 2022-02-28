酒後口角衝突1男遭追打　雙煞圍毆嗆五字經：瞧不起年輕人？

▲酒後口角衝突被害人被追至巷弄後打趴在地。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區幸福社區27日凌晨發生一起酒後傷人案件，被害人與嫌犯一起在民宅喝酒，過程中發生口角，被害人被馬姓、吳姓男子追打到巷弄，遭打趴在地，２男還口出五字經大罵「倚老賣老、瞧不起年輕人」，並持隨手取得塑膠籃框繼續狂毆，友人則在一旁勸阻；警方據報趕到予以逮捕送辧，並將被害人送醫救治。

▲再持一旁塑膠藍框繼續追打，友人則在一旁勸阻。（圖／民眾提供）

有網友貼文臉書「爆料公料」指出，「27日凌晨一群年輕人因喝酒跟一名老人起口角，2年輕人竟圍毆那位老人家，現在老人家半身不遂但警方卻沒將對方移送，還將對方放離派出所」；對此，桃園市龜山警分局大林派出所副所長劉柏男表示，昨日凌晨2時許接獲報案，在龜山區幸福社區發生一起酒後傷人案件，被害人與嫌犯一起在民宅喝酒，過程中發生口角，被害人遭馬姓、吳姓男子追打到巷弄，友人則在一旁勸阻。

▲▼警方據報出動快打部隊壓制，並將被打趴的傷者送醫。（圖／龜山警分局提供）

員警獲報立即趕到現場，未發現有施暴毆打情事。惟見被害人倒臥在地，員警詢問被害人姓名後，立即通知救護車將其送往醫院治療，並將在場相關人員帶回派出所釐清案情後，全案依法移請桃園地檢署偵辦。警方呼籲，民眾飲酒應適量，避免酒後情緒失控傷人而觸法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，將嚴正執法以維護社會治安。