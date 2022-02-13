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陸醉酒女被送到飯店後身亡　法院判飯店要賠償40萬元

一名男大生用烈酒灌醉女同學後強拍她裸照，還用LINE分享給同學看。（圖／達志示意圖）

▲女子喝醉後被送到飯店，隔天因酒精中毒身亡。（圖／達志示意圖）

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽省馬鞍山市當塗縣女子阿娟（化名）一年多前醉酒被朋友送至飯店，不料隔天卻因酒精中毒身亡。事後，阿娟的家人對飯店提告，法院近日宣判，認為飯店未盡到對消費者的安全保障義務，屬不作為的侵權行為，應承擔10%賠償責任，賠償9萬元人民幣（約39萬元新台幣）。

根據陸媒報導，阿娟2020年8月31日晚間跟朋友在一間串串店飲酒吃宵夜，連喝了啤酒及白酒之後，同桌的一人嚴重醉酒，被救護車送往醫院。不久之後，阿娟也同樣醉到沒有意識，在晚間11點多被朋友送到一間飯店的房內休息。

不料，隔天凌晨5點多，朋友發現阿娟的口中有嘔吐物，嘴唇發紫，嚇得趕快打電話叫救護車。阿娟被送到醫院後，經搶救無效身亡，根據鑑定，阿娟血液中乙醇濃度為578mg/100ml，屬急性乙醇中毒死亡。

事後，阿娟的家人將一起用餐的6人以及飯店告上法院，要求賠償損失共計100萬元人民幣。

飯店認為，阿娟的損害結果不是由飯店的過錯造成的，與飯店沒有因果關係，其飯店是合法經營主體，對入住顧客已經做了住宿登記，即使飯店對阿娟的到訪未登記具有過錯，此過錯是違反行政機關對相關行業的管理規定的過錯，與此事無因果關係。

法院審理認為，阿娟的朋友與阿娟同桌就餐、飲酒，事實上雙方形成了一種民事上的法律關係，即相互間負有規勸、提醒、照顧的義務，如果共同飲酒人未盡到上述義務，則應當視為一種不作為的侵權行為，應承擔法律後果。本案中參與飲酒的各被告應共同承擔30%責任。

法院並指出，飯店作為旅館業經營者，應對來客盡到照顧和安全保障義務，在未對受害人阿娟登記、查驗身份證件情況下，放任他人將已經處於無意識狀態的阿娟抬入飯店房間，未盡到對消費者的安全保障義務，屬於不作為的侵權行為，應承擔10%的賠償責任，賠償9萬元。

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