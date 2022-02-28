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最狠幕僚緊貼普丁！好戰「核心圈人物」曝光　西方恐用1招痛擊

▲▼普丁與其核心圈成員，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左）、聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov，右二）與對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin，右一）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁與其核心圈成員關係緊密，外交部長拉夫羅夫（左）、聯邦安全局局長博爾特尼科夫（右二）與對外情報局局長納雷什金（右一）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美智庫布魯金斯學會非常駐高級研究員雷戴克（Douglas Rediker）分析，如果西方針對俄羅斯高層實施進一步制裁，讓他們「再也看不到遊艇與豪宅」，就有機會削弱他們對俄國總統普丁的支持力度。同時，外媒也揭露了圍繞著普丁的核心圈人士，這些元老級高官堪稱是「戰爭內閣」，足以影響普丁決策。

根據《天空新聞》報導，俄羅斯政客集團「siloviki」（西羅維基），意即圍繞普丁身邊具國安、情報背景的高級官員，他們多與普丁一樣出身前蘇聯情報機構「KGB」（國家安全委員會），持鷹派的冷戰思維。《衛報》稱，2014年2月普丁和高級安全官員們進行通宵會議後，即決定佔領克里米亞，此後俄國日益孤立的局面強化了「siloviki」勢力，他們助長普丁的焦慮，並挑起緊張局勢。

▲▼俄羅斯總統普丁（中）、聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov，左）與對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin，右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁（中）身邊多是出身前蘇聯情報單位的鷹派官員，左為聯邦安全局局長博爾特尼科夫，右為對外情報局局長納雷什金。（圖／達志影像／美聯社）

帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）
核心圈中最具權力的可能是俄國聯邦安全會議（SCRF）秘書帕特魯舍夫，他2015年曾批評，「美國可能想要俄羅斯完全消失，不再是一個國家。」

▼俄羅斯聯邦安全會議（SCRF）秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯聯邦安全會議（SCRF）秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。（圖／達志影像／美聯社）

博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）
聯邦安全局（FSB）局長博爾特尼科夫不僅領導著這個KGB的後繼組織，也牢牢地控制著俄國成千上萬的拘留、監禁名單，也被西方認為是普丁的反對者納瓦尼（Alexei Navalny）中毒事件的幕後黑手之一。政治智庫R.Politik創辦人Tatiana Stanovaya表示，「我們能想像，他是如何每天向普丁報告美國或西方對俄國的影響。」

納雷什金（Sergei Naryshkin）
納雷什金是俄羅斯對外情報局（SVR）局長，雖然某種程度上來說只是FSB的副手，但他過往接受間諜訓練時就已與普丁相識。然而，他在最近一場俄國安全會議上遭到普丁當眾羞辱，因為當被問到是否支持烏東分離主義共和國獨立時，他顯露出支吾其詞的模糊態度。

紹伊古（Sergei Shoigu）
國防部長紹伊古是普丁密友，兩人曾一起去西伯利亞打獵引發關注，2012年上任以來參與了入侵克里米亞與干預敘利亞等行動。

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和普丁關係匪淺。（圖／達志影像／美聯社）

除了紹伊古，其他3人和普丁一樣都有KGB背景，有的更來自反間諜部門，屬於強硬派。其餘核心圈人士還有總參謀長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）、普丁幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），以及政治圈外被喻為「普丁的私人銀行家」的億萬富翁科瓦丘克（Yury Valentinovich Kovalchuk）。

報導稱，外界並不清楚普丁是向誰諮詢後才決定入侵烏克蘭，但歷史責任將歸於普丁。布魯金斯學會研究員雷戴克28日受訪稱，西方國家可能針對俄國寡頭政治人物實施進一步制裁，讓他們一覺醒來突然發現資產只剩4分之1的價值，再也看不到他們的遊艇，不能去某座豪宅，可能進而影響他們對普丁的支持力度，估計未來幾天可能會出現更多遭制裁的銀行名單等細節。

不過，俄國作家兼記者札加爾（Mikhail Zygar）則認為，西方加重制裁將導致俄國更加孤立，人民越少移動、越少接觸獨立來源，反而會使獨裁政權更容易管控人民，「我不認為普丁身邊的政治菁英會受到影響，這實際上符合他們的利益。制裁越多，政權就越穩定。」

俄羅斯學者、卡內基莫斯科中心高級研究員陳寒士（Alexander Gabuev）也曾投書《經濟學人》分析，普丁身邊這些具KGB背景的戰爭內閣大部分早已被列入美國財政部的制裁黑名單，回不了西方，財產全押注在國內，俄國金融圈也遍布著KGB舊部，因此西方的經濟制裁反倒鞏固了他們成為俄國經濟自給自足的最大受惠者。

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