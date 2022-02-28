妻身上飄怪味！人夫深吸聞到「男人狐臭」　揪出她偷吃爸球友崩潰

▲台南人夫聞到妻子身上有男人狐臭，暗中調查竟抓到妻子偷吃爸爸球友，崩潰訴離。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

台南一名人夫經常聞到妻子身上散發出一股狐臭味，左思右想後，驚覺這就是爸爸球友身上的味道，懷疑兩人不單純，遂聯手友人一同抓姦，沒想到真的抓到兩人在車上擁吻、抓奶，氣得向法院訴請離婚獲准。

人夫指控，阿義(化名)是爸爸的球友，妻子則受邀到網球場擔任顧問，兩人因此越走越近，進而發展出婚外情，而他是直到某日，因接連幾天從妻子身上濃濃狐臭味，左思右想後，想起阿義身上也有同樣味道，才起了疑心，決定暗中調查，沒想到竟在妻子包包內發現性感內衣、潤滑油等物品。

人夫事後頂著頭頂綠光繼續耐著性子追查，先後抓到妻子與阿義到摩鐵開房間，在電話中談及，「月經來潮，不能行事」等，他當晚就氣得直問妻子，但妻子卻輕描淡寫表示，兩人只有約會而已，沒有踰矩。

人夫事後崩潰找來友人一同抓姦，果然被他抓到妻子與阿義在車上激吻，阿義甚至還伸手進入妻子衣服內撫摸胸部，他當場氣炸，衝上前去拍打車窗，並報警處理，但沒想到阿義卻趁隙丟下妻子逃跑，而妻子卻一臉淡定，毫無愧疚之心，反而還指責他，讓他心寒不已，決定向法院訴請離婚。

不過，人妻到庭後矢口否認外遇，且丈夫也曾對阿義提告通姦，但該案已獲檢方不起訴處分，而丈夫雖提出錄影畫面證明兩人在車上有親密舉動，但畫面極度黑暗，也無法證明她外遇，因此請法官駁回丈夫之訴。

對此，法官審理時傳喚人夫友人，該友人證稱，因人夫懷疑其妻子外遇，他還曾陪同人夫跟監，而當天確實目睹兩人在車上有親密舉動，法官因此不採信人妻說法，認為雙方婚姻出現破綻人妻須負極大責任，一、二審均判准離婚。全案仍可上訴。