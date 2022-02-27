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新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！家人急壞…中湖戰備道驚見遺體

 ▲▼妹騎電動機車失蹤9天　他查充電站追到陽明山　中湖戰備道邊坡（圖／翻攝Google地圖）

▲朱女將車停在竹子湖路、中湖戰備道口的涼亭後消失。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市泰山區一名朱姓女子17日騎Gogoro出門後失蹤，朱女的哥哥透過Gogoro總公司得知妹妹最後更換電池的地點位於陽明山上的充電站，立刻通知警方。警方於26日上午搜查，在中湖戰備道下方邊坡100公尺處發現朱女的遺體，已明顯死亡，將報請檢察官相驗。

據《聯合報》報導，朱女的哥哥表示，妹妹17日出門後失聯，他得知消息後立刻聯繫Gogoro總公司，透過充電站得知妹妹曾在陽明山上的摩斯漢堡格致店充電站換電池，因此到附近的警局報案求助。

▲Gogoro新21700鋰三元電池實測「84公里」　北部夜遊路線免換電。（圖／記者林鼎智攝）

▲朱女的哥哥透過Gogoro充電站得知妹妹最後出現的地點。（示意圖／記者林鼎智攝）

警方獲報後，得知陽金公路、中湖戰備道口的涼亭口日前有發現一輛黑色的Gogoro，懷疑與朱女失蹤案件有關，立刻帶朱女哥哥到場指認，確定就是朱女的機車，於25日晚上在中湖戰備道搜救，於一處平台上發現朱女的手機、藥袋及一罐啤酒。

警方於26日上午持續搜救，在中湖戰備道上、靠近竹子湖路段的下方邊坡100公尺處，發現朱女的遺體，已明顯死亡，懷疑朱女墜落而亡，將報請檢方相驗。朱女哥哥表示，妹妹長期有因情緒問題而服用藥物，對妹妹的死因沒有意見。

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