桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

▲桃園機場在Skytrax 「2021 Covid-19 Airport Excellence Awards」獎項中，獲選為全球前10名最乾淨機場，更連續兩年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」，表現獲得國際肯定。

記者錢雅慧／綜合報導

桃園國際機場今（26）日值開航43周年，董事長林國顯在週年前夕寫信給所有員工，指出在疫情壟罩下，感謝員工的努力與奉獻，並期許大家能以身為桃機人為榮，在變局中找出轉型契機，未來持續扮演防守國門、守護臺灣經濟的角色。總經理但昭璧也特別透過航廈廣播向同仁傳達感謝，更與旅客分享這珍貴的時刻。

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▲桃機開航43周年，董事長林國顯發表公開信感謝同仁們的努力與奉獻，並期許能以身為桃機人為榮。

董事長林國顯以「Together we go further! 桃園機場飛躍43」為題，信中表示過去兩年對桃園機場發展是一段意想不到的歷程，去年更經歷旅運量最低的一年，但員工們未見鬆懈，無論何時都可以看到同仁在各個角落默默付出的身影。先前他曾用組織運作的4P（People, Policy, Property, Public image）期許大家，在這波疫情之下，同仁（People）面對變局迅速應變、因應政策（Policy）靈活調整、獲得國內及國際肯定（Public image）、全面持續提升軟硬體建設（Property），將此精神發揮至極致。面對未來，桃園機場還有很多精彩的藍圖要擘劃實踐，期許大家一起大步前行邁向榮景。

▲疫情未使桃園機場停擺，機場公司利用航班減少之際推動各項建設，於2021年完成南跑道整建。



總經理但昭璧於廣播中指出，疫情導致旅運量減少，航廈也不如以往熱鬧，但在所有員工的堅守崗位下，桃園機場仍然維持著正常運作，為民眾、旅客、行李和貨物提供最高水準的服務。他勉勵同仁利用這段時間做好準備，以迎接美好榮景的回來。這段廣播於當日上午10點、下午3點與晚上8點播放，以鼓勵及感謝員工對機場營運的付出。

桃園機場自1979年開航，啟用時只有一條跑道、一座航廈。時至今日，在國際機場協會（Airports Council International, ACI）的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4,000萬以上的「大聯盟」等級機場。2021年機場公司在疫情指揮中心指導下嚴守國門防疫、利用疫情航班減少之際完成南跑道整建、啟動第三航廈土建/機電工程；航空貨運量達281萬噸創歷史新高，名列亞洲前四大貨運吞吐量機。在國際評比方面，桃園機場在Skytrax 「2021 Covid-19 Airport Excellence Awards」獎項中，獲選為全球前10名最乾淨機場，更連續兩年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」，表現獲得國際肯定。

為慶祝開航43周年，機場公司規劃「攜手前行，感謝有您」祝福分享活動，即日起於桃園機場官方臉書粉絲團，留下您對所有桃園機場夥伴的感謝與祝福，就有機會獲得專屬國門香氛釦及口罩組禮盒，與國人一同分享此一里程碑。

▲留下您對所有桃園機場夥伴的感謝與祝福，就有機會獲得專屬國門香氛釦及口罩組禮盒。



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