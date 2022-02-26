　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

▲▼ 桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前 。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場在Skytrax 「2021 Covid-19 Airport Excellence Awards」獎項中，獲選為全球前10名最乾淨機場，更連續兩年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」，表現獲得國際肯定。

記者錢雅慧／綜合報導

桃園國際機場今（26）日值開航43周年，董事長林國顯在週年前夕寫信給所有員工，指出在疫情壟罩下，感謝員工的努力與奉獻，並期許大家能以身為桃機人為榮，在變局中找出轉型契機，未來持續扮演防守國門、守護臺灣經濟的角色。總經理但昭璧也特別透過航廈廣播向同仁傳達感謝，更與旅客分享這珍貴的時刻。

▲▼ 桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前 。（圖／桃園機場公司提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃機開航43周年，董事長林國顯發表公開信感謝同仁們的努力與奉獻，並期許能以身為桃機人為榮。

董事長林國顯以「Together we go further! 桃園機場飛躍43」為題，信中表示過去兩年對桃園機場發展是一段意想不到的歷程，去年更經歷旅運量最低的一年，但員工們未見鬆懈，無論何時都可以看到同仁在各個角落默默付出的身影。先前他曾用組織運作的4P（People, Policy, Property, Public image）期許大家，在這波疫情之下，同仁（People）面對變局迅速應變、因應政策（Policy）靈活調整、獲得國內及國際肯定（Public image）、全面持續提升軟硬體建設（Property），將此精神發揮至極致。面對未來，桃園機場還有很多精彩的藍圖要擘劃實踐，期許大家一起大步前行邁向榮景。

▲▼ 桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前 。（圖／桃園機場公司提供）

▲疫情未使桃園機場停擺，機場公司利用航班減少之際推動各項建設，於2021年完成南跑道整建。

總經理但昭璧於廣播中指出，疫情導致旅運量減少，航廈也不如以往熱鬧，但在所有員工的堅守崗位下，桃園機場仍然維持著正常運作，為民眾、旅客、行李和貨物提供最高水準的服務。他勉勵同仁利用這段時間做好準備，以迎接美好榮景的回來。這段廣播於當日上午10點、下午3點與晚上8點播放，以鼓勵及感謝員工對機場營運的付出。

桃園機場自1979年開航，啟用時只有一條跑道、一座航廈。時至今日，在國際機場協會（Airports Council International, ACI）的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4,000萬以上的「大聯盟」等級機場。2021年機場公司在疫情指揮中心指導下嚴守國門防疫、利用疫情航班減少之際完成南跑道整建、啟動第三航廈土建/機電工程；航空貨運量達281萬噸創歷史新高，名列亞洲前四大貨運吞吐量機。在國際評比方面，桃園機場在Skytrax 「2021 Covid-19 Airport Excellence Awards」獎項中，獲選為全球前10名最乾淨機場，更連續兩年獲得國際機場協會頒發「傾聽旅客心聲認證」，表現獲得國際肯定。

為慶祝開航43周年，機場公司規劃「攜手前行，感謝有您」祝福分享活動，即日起於桃園機場官方臉書粉絲團，留下您對所有桃園機場夥伴的感謝與祝福，就有機會獲得專屬國門香氛釦及口罩組禮盒，與國人一同分享此一里程碑。

▲▼ 桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前 。（圖／桃園機場公司提供）

▲留下您對所有桃園機場夥伴的感謝與祝福，就有機會獲得專屬國門香氛釦及口罩組禮盒。

更多活動詳情請見：https://www.facebook.com/TIAfans/

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
快訊／好消息！歷經46小時緊急撤僑　18僑民平安抵達波蘭
27歲網紅驚傳過世！　粉絲洗版：爺爺奶奶怎麼辦
快訊／俄羅斯聲稱：烏克蘭拒絕和談　普丁一度下令俄軍停止前進
iPhone 14外觀設計曝光　外媒： iPhone X 以
林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖
烏東領土戰前3天「被獨立」！　YouTuber：像死了一樣
她全身紫斑…下體狂冒血！疑同居人家暴　3天後真相逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

台中驗船師染疫　南投足跡公布：咖啡館、五金百貨行

變天速度快！明最凍13度2區迎雨　未來1周「強冷空氣襲台」機率曝

金門台開風獅爺中心傳歇業？　縣府：最高罰1000萬+收回全部資產

確診驗船師曾至麥寮港　接送人員穿防護衣...縣府：無接觸風險

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

購屋族追高實錄！他年薪120萬　嘆：第一次下斡旋竟被重擊

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

烏克蘭有難「美國為何不出兵」？　他曝4大原因：台灣人該想想

正統鹿耳門聖母廟「恭化春牛」儀典　 人人來「鞭高升」、「春牛灰御守」

台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

台中驗船師染疫　南投足跡公布：咖啡館、五金百貨行

變天速度快！明最凍13度2區迎雨　未來1周「強冷空氣襲台」機率曝

金門台開風獅爺中心傳歇業？　縣府：最高罰1000萬+收回全部資產

確診驗船師曾至麥寮港　接送人員穿防護衣...縣府：無接觸風險

快訊／好消息！歷經46小時緊急撤僑　18僑民平安抵達波蘭

皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘

布銳克曼單場16助攻刷新T1紀錄　海神教頭點出輸球主因

蔣淯安2天打了94分鐘　手感火燙原因「老婆女兒加持」

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世　粉絲震驚洗版：爺爺奶奶怎麼辦

快訊／俄羅斯聲稱：烏克蘭拒絕和談　普丁一度下令俄軍停止前進

空投糖果給孩子！冷戰飛官「天空落下的不該是飛彈」101歲辭世

26歲網紅不甩被拘捕風波！　獲釋秒爽PO「上半身全光照」曬身材

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

韋禮安宣布「人生2重大消息」　驚吐被警告：攝護腺要注意！

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」網狂點頭

戰力最強小國？　PTT狂喊1國：世界吉娃娃

美國為何不出兵？　他曝4大原因

快訊／本土+6！境外暴增63例

烏克蘭賣「遼寧號給中國」！他曝中俄各懷鬼胎　

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

快訊／台中+0破功！確診者足跡曝光

「加油1016元」店員只算1000元　真相神翻了

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

五倍券數位綁定「銀行送超商300元」！剩4天快領

即／宜蘭+1！20歲男職場接觸染疫　最新足跡曝

獨／本土新增大專2例、高中1例確診

更多熱門

相關新聞

新力旺智慧精工公司捐贈N95給桃機

新力旺智慧精工公司捐贈N95給桃機

感謝企業暖心捐贈！新力旺智慧精工股份有限公司捐贈桃園機場防疫計程車司機與服務臺服務人員N95口罩防疫物資，守護邊境第一線工作人員。今（22）日機場公司致贈感謝狀，感謝其共同守護國門安全健康。

桃機航警孫女染疫　二採518人全陰性

桃機航警孫女染疫　二採518人全陰性

房仲案的Omicron跟桃園、高雄不同　王浩宇：台北有自己社區風險

房仲案的Omicron跟桃園、高雄不同　王浩宇：台北有自己社區風險

疫情升溫！要清零還是共存？

疫情升溫！要清零還是共存？

快訊／莫德納來了！華航載運14：10抵達桃機

快訊／莫德納來了！華航載運14：10抵達桃機

關鍵字：

桃園機場桃園機場公司

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

快訊／疑不滿遭背叛　高雄男當前妻面「持刀捅胸」

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

美情報委員會參員：普丁動向「不對勁」

不只烏克蘭？新衛星照：俄軍集結波蘭邊境

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

男拿光碟測7-11「隱藏功能」　換到實用商品網驚：賺很大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面