槓子寮走山空拍曝！崩落土石6.4萬立方米　要1萬車次才能載完

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市信義區槓子寮道路因受到連日大雨影響，昨（23日）晚間發生走山意外，透過空拍畫面可以看到，整個山頭大面積削掉，造成一旁的回收廠、下方教忠公園的籃球場皆遭到掩埋。據了解，廠商目前粗估崩落的土石約6萬4千立方米，以21噸10輪的砂石車一趟可載6立方米砂石來計算，至少要1萬車次載運，才有辦法解決現場慘況。

▲槓子寮空拍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

工務處指出，23日晚間6時許接獲通報，信義區槓子寮道路有坍方事件，經工務處派員勘查，道路旁下方已有嚴重邊坡滑落情況，影響道路長度約80公尺、寬度40公尺、深度約24公尺；邊坡下方為教忠公園，現場已拉起封鎖線，槓子寮路部分亦從立德路口進行全面封閉管制，避免人車誤闖，今（24日）上午再前往現場瞭解致災原因及研擬相關後續措施。

基隆市工務處以及基隆副市長林永發會同結構技士王禹閎到場勘查。林永發表示，基隆連續60天下雨，容易造成邊坡不穩定，接下來針對可能發生的災害、地形調查等相關勘查會繼續進行，並且排除災害；王禹閎則說，目前看起來影響範圍趨緩，會先做一下臨時性擋土，不讓其往外擴散。

▲結構技士王禹閎。

▲基隆副市長林永發。

回收廠老闆王先生表示，案發當下他人已下班返家，因此接獲電話後，他立即趕回回收場查看，便目睹整個回收廠毀了，粗估損失幾百萬，希望政府能多少補助一下。

▲回收廠老闆。