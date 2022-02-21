200元商品卡還有！23期疫苗預約量不如預期　北市祭三大催打措施

記者杜冠霖／台北報導

23期疫苗預約量不如預期，為提高疫苗施打率，北市府也祭出三大催打措施，包含里長揪團、民政局媒合、到府接種等，此外，接種疫苗就送200元商品卡的福利原先只到2月28日，現延期到3月31日。

對於疫苗接種率，台北市長柯文哲表示，要守住疫情，打疫苗是最基本的，自己非常反對打疫苗給錢，但實在是沒有更好的辦法了，要特別拜託65歲以上的阿公阿嬤，3月31日前打第一、第二劑會持續給200元商品券，統計數字來看年紀大得病比較嚴重，死亡率增加太多，所以還是要鼓勵阿公阿嬤來打。

副市長蔡炳坤指出，目前北市疫苗接種第三劑來到45.66%，但第23期預約比率比較低，只有41.3%，因此鼓勵醫院開設第一、二、三劑特約門診，若沒有預約到，只要到衛生局網站上看，各大醫院都有開設特別門診提供接種服務。

禮拜三要進行第24期疫苗預約，因為21、22、23三期的經驗來看，預約比例從68%、90%、41%，所以到24期會調整策略，不會一次開太多量，分為兩階段，第一階段22萬、第二階段視需求再開剩下的3萬多，預約的比例已經下降，為了讓醫護人力能有效運用，要調整開量的策略。

蔡炳坤表示，為提高疫苗施打率，北市也擬定三種方案，第一是透過里長揪團，20個以上專案造冊安排去醫院門診部。第二是中型接種站，接受民政局媒合、造冊、轉介接種，第三種是到宅接種，特別針對第一、第二劑，而本來給200元商品卡的福利只到2月28日，現在延到3月31日，鼓勵效果也有出來，統計14-17日，4天期間就有一千多位長者接種。

▼北市長者打疫苗送商品券。（圖／北市府提供）

