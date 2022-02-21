挖杰尼龜漏洞！廖老大賭1事「輸的退車壇」　凶狠亮點吸6萬人狂看

▲廖老大懷疑，杰哥連車隊的資格都沒有。（圖／翻攝自臉書／賽車教父-廖老大）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」和大陸抖音網紅杰爺，不斷隔空交火、約戰。眼看杰爺把家人牽扯進來，廖老大爆氣回擊，更揪出對方漏洞，懷疑他根本沒參加過國際賽事，甚至開賭局，嗆輸的退車壇，叫贏家一聲爸爸。

廖老大稍早PO出警告影片，怒轟杰尼龜「玩車要有車品，做人要有人品，你可以叫我老頭，以我的身分地位可以釋懷，但你不要把我的爸爸媽媽、孩子帶進來，做這種人身攻擊不覺得可恥嗎？」

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針對杰爺先前表示，境外車子進中國比賽，不需要海關監管文件，不需要做任何手續，廖老大不禁懷疑，「你一定沒有到國外比過賽對不對？你連在國內的比賽，都沒有參加過國際的賽事對不對？告訴我藍牌是什麼東西？你真的好好笑，你的每一次視頻，只是透露了你的無知跟你的可憐。」

▲後方大哥狂揍烏龜娃娃。（圖／翻攝自臉書／賽車教父-廖老大）

廖老大也撂狠話，如果境外車子進中國比賽，真的不需要海關監管文件，不需要做任何手續，「我退出車壇，叫你一聲爸爸。我給你三天的時間，如果查出來境外的車子進入中國，必須申請海關文件、押關證明，你是不是也退出車壇，叫我一聲爸爸，你敢不敢？」

影片一出，狂吸6萬人次觀看，超多網友更歪樓笑說，「後面的打龜哥也很會欸」、「後面的員工好可愛欸。哈哈哈」、「後面那個別再彈了啦， 龜頭都變形了」、後面很有戲」。