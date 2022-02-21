考不過科舉就廢除它　「學渣」袁世凱的逆襲檔案重建中

▲袁世凱在歷史上評價褒貶不一，但他對於近代中國的發展仍有一定的影響與貢獻。（圖／翻攝自百度百科）

記者洪菱鞠／綜合報導

袁世凱是中華民國首任大總統，他在歷史上的定位、評價卻是褒貶不一，多半會聯想到「竊國」、「恢復帝制」等爭議性行為，但他對於近代中國的發展仍有一定的影響與貢獻，他在各處興辦新式學校，是中國教育改革的重要幕後推手。

台灣史學作家江仲淵在新書《民國軍閥檔案，重建中》中提到，袁世凱出身於河南項城的望族，家族幾乎人人做官，但袁世凱不但對學習知識不感興趣，尤其討厭古文，四書五經對於他而言是不著邊際的東西，面對那些八股、腐朽不堪的文章，即便背負著家族長輩的期待，仍忍不住雙手一攤，任其擺爛。江仲淵認為以現代語言來形容，袁世凱就是典型的「學渣」。

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袁世凱出身書香世家，偏偏考了科舉三次，秀才都考不上，後來當上國子監的「監生」，還是他家的長輩捐錢走後門才得到的位置。即使獲得保送資格，但想要出仕為官還是得通過鄉試考取舉人。鄉試比秀才的歲試難多了，袁世凱考不過歲試，鄉試對他自然更困難。

袁世凱並不笨，只是不喜歡讀書，從史料中不難看出他智商超群、記憶力極好，甚至擁有過目不忘的真功夫。雖不愛讀古文，卻很喜歡研讀兵法，後來帶兵練將、成為北洋新軍領袖，才華在軍事領域中嶄露無遺。

在歷經幾次科舉考試敗北，袁世凱決心跳出體制，期許自己靠天賦走出一片天，因此寫下激勵自己的一段話：「大丈夫當效命疆場，安內攘外，烏能齷齪久困筆硯間，自誤光陰耶？」後率領家鄉數十位朋友投奔從軍。

之後，袁世凱的確一路在軍事上展現自己的能力，官位因此節節高升。被慈禧太后指派接任北洋通商大臣後，偕同湖廣總督張之洞提出全面廢除科舉的想法，卻屢屢被保守派人士阻擋，直到保守派領頭羊王文韶退休，他與張之洞再次聯合上奏：「科舉一日不廢，則學校一日不能大興」，指出若新式學校不能推廣，人才無法與時俱進，中國的富強之日則難以期待。

最終，隨著保守派的勢力減弱，外加袁世凱聯合各地清廉大臣擺出「若不廢科舉就要亡國的姿態」，讓朝廷迫於壓力，終於廢除實行了1300年的科舉考試。多年後，袁世凱在濟南正式創辦山東大學堂，成為繼京師大學堂之後第二所國立大學。又在1902年將北洋大學堂復校，1912年組建河南留學歐美預備學校。這三所學校的創立都與袁世凱有關，透過治辦現代化大學等作為，他終於證明自己不是學渣，渣的是舊體制、舊思想。

▲《民國軍閥檔案，重建中》從不同角度看清末至民初的政府高層人物，挖出他們的隱藏史料。（圖／時報出版提供）

江仲淵繼《民國文人檔案，重建中》出版兩年後，再度深入扒開民國時期軍閥最接地氣的真實面，推出新書《民國軍閥檔案，重建中》，以民國軍閥軼事為主題，共收錄20位清末至民初的政府高層人物，呈現有別於政治視角下的人物真實樣貌，而許多北洋軍閥在教科書中被塑造成充滿暴戾之氣或逞凶鬥狠的角色，在「軍政」背景的包裝下，讀到的大多是其政治作為，但真正探究起來，他們的「隱藏史料」其實很多，其中描述的故事更是一個比一個勁爆。